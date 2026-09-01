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Трое погибших, брошенная машина и вооруженный беглец: что произошло в Черногории 0 694

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Черногории развернута масштабная операция по поиску 30-летнего гражданина России.

Фото: Полиция Черногории.

В Черногории развернута масштабная операция по поиску 30-летнего гражданина России, подозреваемого в убийстве трех человек. По данным полиции, мужчина застрелил сотрудников стрельбища, после чего скрылся на автомобиле одного из погибших. Правоохранители предупреждают: подозреваемый вооружен и имеет при себе боеприпасы.

Полиция Черногории начала поиски вооруженного гражданина России, которого подозревают в том, что в понедельник он застрелил трех человек на стрельбище.

Как сообщило Министерство внутренних дел страны, 30-летний россиянин застрелил трех сотрудников стрельбища в городе Даниловград, расположенном примерно в 20 километрах к северо-западу от Подгорицы.

Скрылся на машине одного из погибших

После стрельбы подозреваемый скрылся на автомобиле, принадлежавшем одному из погибших.

Позднее полиция обнаружила машину брошенной.

По данным местных СМИ, перед произошедшим подозреваемый арендовал огнестрельное оружие непосредственно на этом стрельбище.

Полиция установила блокпосты

В нескольких городах региона полиция установила контрольно-пропускные пункты. Правоохранительные органы также распространили фотографии разыскиваемого мужчины.

Полиция отдельно предупредила жителей об опасности и призвала соблюдать повышенную осторожность.

«Подозреваемый вооружен, у него имеется некоторое количество боеприпасов и огнестрельное оружие, поэтому Управление полиции призывает граждан проявлять особую осторожность», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Мотив убийства неизвестен

Власти пока не сообщили, что могло стать мотивом тройного убийства.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич выразил соболезнования семьям погибших.

В связи с произошедшим в стране объявлен двухдневный государственный траур — со вторника по среду.

Таким образом, подозреваемый в тройном убийстве пока остается на свободе. Полиция Черногории предупреждает, что мужчина может быть вооружен, устанавливает блокпосты в регионе и просит жителей соблюдать особую осторожность. Причины, по которым произошла стрельба, на данный момент неизвестны.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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