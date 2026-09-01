Латвия планирует оказать Непалу помощь после масштабной природной катастрофы, отправив в страну мобильные холодильные установки для хранения тел погибших. Кроме того, предполагается передать комплекты и материалы для проведения ДНК-тестов.

Как сообщила советник министра внутренних дел ЛР, в рамках Механизма гражданской защиты Европейского союза уже активирован запрос на предоставление мобильных холодильных установок.

Минимальная вместимость каждой такой установки должна позволять хранить тела как минимум пяти погибших.

Помимо холодильного оборудования, Непалу планируется отправить комплекты и необходимые материалы для проведения ДНК-тестирования. Это особенно важно в условиях большого числа погибших и пропавших без вести, когда идентификация жертв может быть затруднена.

По словам Ратниеце, если от Непала поступят новые запросы о помощи, Министерство внутренних дел будет оценивать, располагает ли Латвия необходимыми ресурсами для их выполнения.

Тысячи погибших и пропавших

Как сообщалось ранее, 26 августа обрушение ледника вызвало мощный поток ледовых обломков. В результате из ледникового озера хлынули вода и грязь, что привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае.

По данным на утро 31 августа, было известно как минимум о 900 погибших. Еще около 4200 человек числились пропавшими без вести.

Среди пропавших — 33 человека из Латвии

Недалеко от эпицентра катастрофы находилась большая группа туристов из Латвии, поездку которой организовали любители йоги из Yantra.

Еще несколько латвийских туристов находились в зоне бедствия в составе группы местной туристической компании Mighty Himalayan Trek.

Министерству иностранных дел известно о трех жителях Латвии, которые во время стихийного бедствия находились в этом регионе, но не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого потока.

В то же время 33 человека из Латвии в настоящее время считаются пропавшими без вести.

На фоне огромного числа жертв и продолжающихся поисков Латвия теперь готовится помочь не только в установлении судеб своих граждан, но и в решении одной из самых тяжелых проблем после катастрофы — хранении и идентификации тел погибших.