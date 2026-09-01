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В центре Нью-Йорка женщина зарезала вице-президента Bank of America 1 1720

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пьяченти (в зеленой майке) и ее убийца Сиснерос (в розовой майке).

Пьяченти (в зеленой майке) и ее убийца Сиснерос (в розовой майке).

Вице-президент Bank of America Corp Эрин Пиаченти погибла в результате нападения с ножом, совершенного накануне около площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает городская полиция.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил, что нападавшей была женщина с несколькими ножами. Она нанесла ранения двум людям на Таймс-сквер, после чего полиция применила электрошокер и открыла огонь. Подозреваемая, 49-летняя Памела Сиснерос, была убита.

Эрин Пьяченти вскоре скончалась от нанесенных ран.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш добавила, что нападение, по всей видимости, было случайным и ничем не спровоцированным.

32-летняя Пьяченти занимала должность вице-президента в подразделении Bank of America по отбору клиентов и урегулированию конфликтов интересов.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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