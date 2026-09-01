Латвийские государственные и муниципальные учреждения начали готовиться к оказанию практической помощи семьям жителей страны, пропавших без вести после катастрофических наводнений в Непале и Китае. Тем временем близкие родственники 30 пропавших уже сдали образцы ДНК для возможного опознания, а сотрудник Министерства иностранных дел Латвии сегодня отправляется в Непал для координации работы непосредственно на месте.

На координационном совещании государственных и муниципальных учреждений были определены ситуации, с которыми могут столкнуться семьи пропавших без вести во время наводнений в Непале и Китае. Также обсуждалось, какую практическую помощь им могут оказать государство и самоуправления, сообщили bb.lv в Министерстве иностранных дел Латвии.

Накануне государственный секретарь организовал совещание представителей государственных и муниципальных учреждений. Его целью было определить круг вопросов, при решении которых может потребоваться участие и помощь государственных и муниципальных структур родственникам пропавших без вести в Непале и Китае.

На совещании были обозначены потенциальные проблемы, которые предстоит решать в сферах социальной помощи, образования, здравоохранения, предпринимательской деятельности и других областях.

Представители ответственных государственных и муниципальных учреждений обещают в ближайшее время подготовить полезную практическую информацию. Затем Министерство иностранных дел передаст ее родственникам пропавших без вести.

Сотрудник МИД отправляется в Непал

Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии.

Он будет заниматься координационной работой непосредственно на месте.

Тем временем в Латвии образцы ДНК уже сдали ближайшие кровные родственники 30 человек, числящихся пропавшими без вести. Это сделано для того, чтобы при необходимости появилась возможность провести опознание.

Пекин передал Латвии список из 33 человек

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщали, что после произошедшей трагедии посольство Латвии в Пекине поддерживает прямой контакт с китайскими властями.

Латвийское посольство связывается как с властями Тибета непосредственно на месте, так и с Консульским департаментом МИД и другими учреждениями, которые могут оказать помощь.

Как поясняет Министерство иностранных дел, латвийское посольство передало китайской стороне имеющуюся у него информацию и также получило данные от властей Китая.

Связь осуществляется преимущественно по телефону, и, как отмечает МИД, ответы поступают. Кроме того, было направлено несколько дипломатических нот и получена ответная нота.

Посольство Латвии в Пекине получило от Консульского департамента Министерства иностранных дел Китая список из 33 граждан Латвии, которые въехали через пограничный пункт Гиронг, планировали через него въехать либо выехали через этот пункт.

Однако в настоящее время китайским властям неизвестно, где находятся включенные в этот список люди.

Не менее 900 погибших, около 4200 пропавших

Как сообщалось ранее, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь. В результате в Непале и Китае произошли масштабные разрушения.

По данным на утро 31 августа, было установлено, что в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 900 человек, а около 4200 числились пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра катастрофы находилась и большая группа туристов из Латвии, поездку которой организовали любители йоги из Yantra.

Кроме того, меньшее число латвийских туристов находилось в зоне стихийного бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.

Министерству иностранных дел известно, что трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением грязевого оползня в Непале.

В то же время 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.

Таким образом, спустя несколько дней после разрушительной природной катастрофы судьба 33 человек из Латвии по-прежнему остается неизвестной. Государственные службы уже готовятся не только к поисковой и консульской работе, но и к практической поддержке их семей. Родственники 30 пропавших сдали образцы ДНК для возможного опознания, а представитель латвийского МИД отправляется в Непал, чтобы координировать действия непосредственно на месте.