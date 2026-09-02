Госполиция Латвии передала прокуратуре уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях сексуального характера против пяти малолетних. Следствие выявило 18 предполагаемых эпизодов, которые происходили в Елгаве на протяжении более 20 лет — с марта 1994 года по январь 2015-го. Подозреваемый находится под стражей.

Информация о возможном сексуальном насилии над несколькими малолетними поступила в Земгальское региональное управление Государственной полиции 6 января 2026 года.

Полиция незамедлительно начала уголовный процесс и оперативные мероприятия. Вскоре был задержан предполагаемый виновник — мужчина 1967 года рождения.

8 января суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый остается под арестом и в настоящее время.

Следствие выявило 18 эпизодов

В ходе масштабного расследования полиция установила 18 предполагаемых эпизодов преступлений сексуального характера в отношении пяти малолетних.

По данным следствия, они происходили в период с марта 1994 года по январь 2015 года.

Кроме того, полиция выявила возможные нарушения законодательства, регулирующего оборот материалов порнографического характера.

Во время обыска правоохранители изъяли несколько носителей информации. По данным полиции, на них хранились фотографии и видеоматериалы, содержащие детскую порнографию, а также изображения сексуальных действий человека с животными.

Уголовный процесс квалифицирован по нескольким статьям уголовного законодательства, касающимся преступлений сексуального характера и незаконного оборота порнографических материалов.

18 августа материалы уголовного дела были переданы прокуратуре для начала уголовного преследования.

Полиция призывает пострадавших не молчать

В Госполиции отмечают, что преступления сексуального характера относятся к особенно чувствительной категории. Практика показывает, что пострадавшие нередко решаются рассказать о пережитом лишь спустя много лет.

Поэтому полиция призывает людей, располагающих информацией о возможных подобных преступлениях, сообщать об этом правоохранительным органам.

Расследование охватывает события более чем 20-летнего периода и 18 предполагаемых эпизодов в отношении пяти малолетних. Теперь материалы находятся в прокуратуре, которая должна принять дальнейшие процессуальные решения.

Госполиция отдельно подчеркивает: человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.