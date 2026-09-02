Немецкие власти установили личности двух подозреваемых в связи с попыткой атаки беспилотниками на аэропорт Лейпцига — гражданина Латвии и гражданина России из Беларуси, сообщает в среду газета Suddeutsche Zeitung.

По мнению издания, расследование в отношении обоих мужчин — гражданина Латвии и гражданина России — подтверждает заявления правительства Германии о том, что за этим инцидентом стоит Россия.

Как сообщал bb.lv, 4 августа в аэропорту Лейпцига, играющем важную роль в снабжении армии Украины, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Полиция использовала робота для обезвреживания взрывного устройства на дроне, найденном неподалёку от украинского грузового самолёта.

Предполагается, что второй беспилотник, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолётом логистической компании DHL. Позднее был обнаружен третий дрон, также оснащённый взрывчаткой. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт во вторник заявил, что эта попытка нападения соответствует уже известной модели российских гибридных операций. По его словам, правительство Германии «пришло к выводу, что Россия несёт ответственность за гибридную атаку, произошедшую 4 августа в Лейпциге».

Добриндт сообщил, что власти обнаружили детали беспилотника, взрывчатку, детонатор и другие элементы, характерные для других российских гибридных операций. По его словам, устройство свидетельствует о высоком уровне технической подготовки и тщательном планировании, однако непосредственное осуществление плана, по всей видимости, было поручено агентам более низкого уровня.

По информации СМИ, следователи уверены, что установили личность специалиста по логистике и инструктора, участвовавшего в подготовке предполагаемой атаки в Лейпциге. У мужчины с латвийским паспортом якобы имеются связи с российскими спецслужбами. В конце июля он прибыл в Германию через берлинский аэропорт, после чего, как предполагается, на арендованном автомобиле направился в сторону Лейпцига.

За два дня до инцидента в аэропорту Лейпцига подозреваемый покинул Германию — снова самолётом через берлинский аэропорт.

На месте происшествия следователи также обнаружили следы ДНК, которые вывели их на второго подозреваемого. Следы ДНК были найдены на одном из беспилотников, внутри заполненной взрывчаткой ёмкости, а также на антенне, закреплённой на дереве неподалёку от аэропорта. Предположительно, антенна предназначалась для усиления сигналов для беспилотников, управляемых через сеть мобильной связи. Сравнение обнаруженных следов с европейскими базами данных выявило совпадения в Литве и Финляндии. Таким образом власти вышли на мужчину из Беларуси, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран в связи с другими преступлениями.

Следователи скептически оценивают возможность привлечь предполагаемых виновных к ответственности. Ранее, например после атаки на немецкий Бундестаг в 2015 году, властям не удалось задержать подозреваемых агентов, поскольку к тому времени они уже находились за пределами Европы.