В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил к реальному тюремному заключению 38-летнего Меэлиса Пяхна и 34-летнего Серафима Герзуна, которых прокуратура обвиняла в незаконном обороте каннабиса в крупном размере.

Согласно обвинению, мужчины выращивали коноплю в усадьбе Валли в волости Козе с августа 2023 года по март этого года, когда их задержала полиция. У них обнаружили и изъяли почти 30 килограммов каннабиса и его соцветий, а также многочисленное оборудование для выращивания: тепловые светильники, фитолампы, системы вентиляции, фильтрации воздуха, полива и удобрения.

По словам руководившего производством прокурора Якоба Юксаара, масштаб плантации указывает на цель получения преступного дохода. «Обнаруженного и конфискованного количества хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение по меньшей мере у 44 500 человек. Это наглядно демонстрирует, что целью мужчин было выращивание вещества для дальнейшей продажи и обогащение за счет здоровья людей», — констатировал прокурор.

Юксаар добавил, что с обоих мужчин в качестве замены конфискации имущества взыскали 10 000 евро. «Учитывая продолжительность их деятельности и увиденное на плантации, мужчины должны были за это время успеть получить доход от незаконной продажи конопли», — сказал он.

Мужчин признали виновными в рамках согласительного производства. Меэлиса Пяхна приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Серафима Герзуна — к пяти годам лишения свободы, из которых девять месяцев подлежат немедленному отбытию. Оставшаяся часть наказания не будет приведена в исполнение, если осужденный в течение испытательного срока выполнит все требования, в том числе пройдет социальную программу и будет находиться под поведенческим контролем. Производство в отношении третьего подозреваемого продолжается.