Постоянный посетитель магазина Mego в рижской Югле скончался вскоре после того, как вышел из магазина. По словам очевидцев, мужчина купил алкоголь, вышел на улицу и потерял сознание на тротуаре, сообщает TV3.

Во вторник посетители магазина увидели у входа тело, накрытое синей пленкой. Рядом находились сотрудники Государственной полиции, ожидавшие прибытия транспорта морга.

Работник Mego рассказал, что пожилой мужчина был постоянным клиентом магазина. Сотрудники видели, как он приобрел алкоголь и вышел через входные двери, однако того, что произошло затем, они не видели.

Когда мужчина упал, один из прохожих сразу вызвал медиков и, следуя указаниям диспетчера, пытался поддерживать его жизнь до приезда скорой помощи. Вскоре на место прибыли две бригады неотложной медицинской помощи и специализированная врачебная бригада, которые продолжили реанимацию.

«Медики около 40 минут проводили интенсивные реанимационные мероприятия, делая все возможное, чтобы спасти пострадавшего. Несмотря на оказанную помощь, спасти его жизнь, к сожалению, не удалось», — сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня.

Точную причину смерти установит экспертиза. Не исключается, что она могла быть связана с длительным чрезмерным употреблением алкоголя.