Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Юрмалас гатве поезд сбил мужчину: что известно о происшествии 1 сентября 0 255

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электричка Vivi
ФОТО: LETA

На Юрмалас гатве в Риге 1 сентября поезд сбил мужчину, который по неизвестной пока причине находился на железнодорожных путях. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщает программа TV3 Degpunktā со ссылкой на Государственную полицию.

Вызов на место происшествия Государственная полиция получила 1 сентября в 12.31.

По предварительной информации, поезд совершил наезд на мужчину, который по пока не установленным причинам находился на железнодорожных путях.

После происшествия пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Информация о его состоянии и характере полученных травм не приводится.

Как сообщал Degpunktā, происшествие повлияло и на движение пассажирских поездов. В тот день перевозчик Vivi информировал о задержках и отмене нескольких рейсов на направлении Рига — Тукумс.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым мужчина оказался на железнодорожных путях.

×
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Черногории завершилась масштабная операция по поиску мужчины, подозреваемого в убийстве трех человек.
Изображение к статье: Тупак Шакур
Изображение к статье: Мобильные холодильные установки для хранения тел погибших
Изображение к статье: Римшевич и Мартинсонс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы
Дом и сад
Изображение к статье: Новые жилые проекты
Наша Латвия
Изображение к статье: Караси из бассейна памятника в Пардаугаве
В мире животных
Изображение к статье: В салоне и багажнике автомобиля обнаружили четырех человек, незаконно перешедших границу с Беларусью
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как поливать комнатные растения подкисленной водой
Дом и сад
Изображение к статье: флажки Украины и ЕС
В мире
Изображение к статье: Зачем забивать гвозди в яблони, груши и сливы
Дом и сад
Изображение к статье: Новые жилые проекты
Наша Латвия
Изображение к статье: Караси из бассейна памятника в Пардаугаве
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео