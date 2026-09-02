На Юрмалас гатве в Риге 1 сентября поезд сбил мужчину, который по неизвестной пока причине находился на железнодорожных путях. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, сообщает программа TV3 Degpunktā со ссылкой на Государственную полицию.

Вызов на место происшествия Государственная полиция получила 1 сентября в 12.31.

По предварительной информации, поезд совершил наезд на мужчину, который по пока не установленным причинам находился на железнодорожных путях.

После происшествия пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Информация о его состоянии и характере полученных травм не приводится.

Как сообщал Degpunktā, происшествие повлияло и на движение пассажирских поездов. В тот день перевозчик Vivi информировал о задержках и отмене нескольких рейсов на направлении Рига — Тукумс.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося, в том числе причины, по которым мужчина оказался на железнодорожных путях.