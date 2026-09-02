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С 2,67 промилле и мигрантами в багажнике: В Краславском крае задержаны граждане Латвии и Эстонии 0 29

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В салоне и багажнике автомобиля обнаружили четырех человек, незаконно перешедших границу с Беларусью

Фото: Государственная пограничная охрана.

В Краславском крае за выходные задержали двух предполагаемых перевозчиков нелегальных мигрантов — граждан Латвии и Эстонии. В первом случае в салоне и багажнике автомобиля обнаружили четырех человек, незаконно перешедших границу с Беларусью. При этом латвийский водитель находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения — проверка показала 2,67 промилле.

Как сообщает Государственная пограничная охрана, оба случая произошли в Краславском крае.

В пятницу, 28 августа, военнослужащие Национальных вооруженных сил совместно с финскими пограничниками, которые оказывают поддержку латвийской Госпогранохране, остановили автомобиль Ford в Скайстской волости.

За рулем находился гражданин Латвии. При проверке машины в пассажирском салоне и багажном отделении обнаружили четырех человек, у которых не было действительных проездных документов, виз или видов на жительство.

Как установили пограничники, ранее эти люди незаконно пересекли белорусско-латвийскую государственную границу.

Однако это оказалось не единственным нарушением. Проверка водителя на алкоголь показала 2,67 промилле.

За пятью мигрантами приехал гражданин Эстонии

Второй случай произошел в воскресенье, 30 августа.

Пограничники получили оперативную информацию о пяти людях, незаконно перешедших государственную границу, а также о возможном перевозчике, который направлялся за ними.

В Робежниекской волости пограничники совместно с представителями Национальных вооруженных сил остановили автомобиль Volvo. За рулем находился гражданин Эстонии.

Во время поисков в окрестностях кинолог Госпогранохраны со служебной собакой обнаружил в Скайстской волости пятерых человек без действительных документов, виз и разрешений на проживание. По данным пограничников, они также ранее незаконно пересекли границу между Беларусью и Латвией.

Таким образом, в двух эпизодах речь идет в общей сложности о девяти нелегальных мигрантах.

Возбуждены уголовные дела

В отношении предполагаемых перевозчиков начаты уголовные процессы за незаконную перевозку людей, пересекших государственную границу.

Отдельное уголовное производство начато в отношении гражданина Латвии за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поскольку концентрация алкоголя значительно превышала установленный уголовным законодательством порог в 1,5 промилле.

В отношении гражданина Эстонии применяется норма Уголовного закона о покушении на совершение преступления: по версии следствия, преступление не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от его воли.

Гражданина Латвии заключили под стражу.

Девяти иностранцам не позволили продолжить незаконное пересечение государственной границы в соответствии с Законом о Государственной пограничной охране.

За перевозку мигрантов грозит до 10 лет

Госпогранохрана напоминает, что с 11 августа для укрепления безопасности восточной границы Латвии проводится операция «VILKATIS». Ее целью является противодействие гибридной угрозе, связанной с использованием Беларусью нелегальной миграции, а также сокращение числа незаконных пересечений восточной границы.

С начала этого года Госпогранохрана возбудила уже 135 уголовных производств за незаконную перевозку людей и/или содействие их незаконному пребыванию в Латвии. Производства ведутся в отношении 105 человек.

В ведомстве подчеркивают, что за подобные преступления предусмотрены серьезные наказания. В одном из рассмотренных дел виновный был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, в другом — к шести годам и одному месяцу.

За незаконную перевозку людей через государственную границу и другие связанные с нелегальной миграцией преступления законодательство предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы. Дополнительно суд может назначить конфискацию имущества и пробационный надзор сроком до трех лет.

Два задержания за одни выходные показывают, что попытки организовать дальнейшую перевозку нелегальных мигрантов после пересечения белорусско-латвийской границы продолжаются. В этот раз предполагаемых перевозчиков удалось остановить до того, как девять человек смогли продолжить путь по территории Латвии, причем один из водителей одновременно стал фигурантом уголовного дела из-за 2,67 промилле алкоголя.

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#Эстония #Латвия #мигранты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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