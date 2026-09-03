Во Франции 18-летнего юношу подозревают в руководстве преступной группой, которая совершала ограбления и планировала похищать богатых людей. В списке потенциальных жертв оказался футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Как сообщают французские СМИ, Клеман Л. предположительно руководил сообщниками через Snapchat, используя псевдоним Lester Z.

На его след правоохранители вышли после неудачного ограбления часового мастера в Нёйи-сюр-Сен в апреле. 21 августа молодому человеку официально предъявили обвинение. Сейчас он находится в одиночном заключении.

По данным Le Parisien, ранее Клеман Л. уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, он был осужден за преступления, связанные с наркотиками, и вооруженное ограбление.

Список из 26 потенциальных жертв

В камере подозреваемого обнаружили два телефона. Следователи считают, что с их помощью он через Snapchat передавал инструкции участникам группы.

В одном из устройств правоохранители нашли список из 26 состоятельных людей, которых предполагалось похитить или ограбить.

Среди потенциальных жертв, по данным Le Parisien, были рэп-исполнитель, китайский предприниматель, турецкий оптовый торговец мясом и Килиан Мбаппе. Доход футболиста «Реала», по сообщениям СМИ, составляет около 30 миллионов евро в год.

Во время обысков следователи также обнаружили пластиковые стяжки и еще пять телефонов, содержимое которых сейчас изучается.

На допросе 18-летний подозреваемый признал причастность к происходившему, однако попытался преуменьшить свою роль, заявив, что был лишь посредником.

Следствию еще предстоит установить, насколько значительной была его роль и действительно ли именно он руководил преступной группой.