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Августовская буря повалила или сломала почти полмиллиона кубометров деревьев 0 36

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.09.2026
LETA
Изображение к статье: сломанное дерево

После бури, прошедшей в конце августа, объем поваленных и сломанных ветром деревьев в Латвии достиг почти 500 000 кубометров, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе леса (ГСЛ), ссылаясь на обобщенную информацию.

На большей части территорий повалены или сломаны отдельные деревья либо их небольшие группы. В основном пострадали лиственные деревья - березы и осины, в меньшем объеме - хвойные, ели и сосны.

Больше всего пострадала Латгале, где зафиксировано 45% общего объема поврежденной древесины. Далее следуют Земгале с 30% и Видземе с 20%. Меньше всего пострадала Курземе - на ее долю приходится 5% поврежденной древесины.

ГСЛ отмечает, что объем повреждений оценен визуально при обследовании лесонасаждений в местах, где это удалось сделать оперативно. Он может измениться по мере продолжения работ по расчистке лесных дорог и вывозу поврежденной древесины.

На лесных территориях с особым режимом хозяйствования, а также в лесонасаждениях, где повреждены лишь отдельные деревья и они не представляют существенного санитарного риска, владелец или управляющий лесом может принять решение оставить поврежденную древесину. Она может служить важным элементом биологического разнообразия.

ГСЛ рекомендует владельцам лесов перед вывозом поврежденных бурей деревьев оценить ситуацию и при необходимости проконсультироваться со службой. Жителям при посещении леса следует соблюдать осторожность в местах, где остаются надломленные, повисшие или неустойчивые деревья.

Уже сообщалось, что 22 августа и в последующую ночь в Латвии бушевала сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, вызвавшая масштабные повреждения электросетей. Во время бури максимальное число одновременно зарегистрированных отключений электроснабжения достигло 285 000.

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#климат #буря #Латвия #экология #природа #лес
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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