В Баварии 14-летняя девочка пыталась заставить ортодонта снять ей брекеты, угрожая специалисту ножом. Об этом сообщает издание Bild.

Подросток пришла в стоматологическую клинику и во время приёма потребовала снять брекеты, так как посчитала, что носит их слишком долго. Ортодонт отказался выполнить требование девочки.

После этого пациентка достала нож и стала угрожать врачу. Вскоре девочка покинула клинику. На место происшествия прибыла полиция, врачебный персонал учреждения не пострадал.

В настоящее время девочку ищут правоохранительные органы. В отношении неё начато расследование по статье об угрозах, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.