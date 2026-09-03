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Девочка-подросток угрожала ножом ортодонту 0 116

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Брекеты

В Баварии 14-летняя девочка пыталась заставить ортодонта снять ей брекеты, угрожая специалисту ножом. Об этом сообщает издание Bild.

Подросток пришла в стоматологическую клинику и во время приёма потребовала снять брекеты, так как посчитала, что носит их слишком долго. Ортодонт отказался выполнить требование девочки.

После этого пациентка достала нож и стала угрожать врачу. Вскоре девочка покинула клинику. На место происшествия прибыла полиция, врачебный персонал учреждения не пострадал.

В настоящее время девочку ищут правоохранительные органы. В отношении неё начато расследование по статье об угрозах, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#происшествие #полиция #криминал #подростки #новости #Бавария #стоматология #угроза
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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