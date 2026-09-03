Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, согласно которому изобретателю Раймонду Скурулсу за вымогательство, связанное с обнаруженной уязвимостью в системе информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), назначен штраф в размере 4290 евро, сообщили в Верховном суде.

В четверг Верховный суд решил не возбуждать кассационное производство по уголовному делу. Суд пришел к выводу, что действия Скурулса нельзя рассматривать как гражданско-правовую сделку, поскольку обвиняемый, требуя плату за обнаруженную уязвимость в системе авторизации CSDD, пригрозил в случае невыплаты денег опубликовать в средствах массовой информации сведения об обнаруженной уязвимости регистра CSDD, вместо того чтобы надлежащим образом сообщить CSDD о выявленной уязвимости системы.

Верховный суд пришел к выводу, что приведенные Скурулсом в кассационной жалобе аргументы о его невиновности по существу основаны на его ином мнении относительно оценки достоверности и достаточности имеющихся в деле доказательств.

Суд указал, что аргументы кассационной жалобы в этой части фактически выражают несогласие заявителя с выводами суда апелляционной инстанции, сделанными после оценки имеющихся в деле доказательств, и направлены на отмену решения апелляционного суда не по юридическим, а по фактическим основаниям, что противоречит Уголовно-процессуальному закону.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение в Латгальский окружной суд, указав, что при повторном рассмотрении дела суд апелляционной инстанции не принял во внимание выводы, изложенные в решении Верховного суда от 20 июня 2023 года по этому делу, что привело к незаконному ухудшению положения обвиняемого.

В частности, суд апелляционной инстанции еще в 2022 году постановил, что обвиняемый не создавал уязвимость в системе Государственного регистра транспортных средств и их водителей, а обнаружил ее. Кроме того, обеспечение безопасности информационных технологий и устранение уязвимости системы являлось обязанностью CSDD, а не обвиняемого.

На оправдательный приговор апелляционной инстанции прокурор подал кассационный протест. При этом в своем протесте он не оспаривал аргумент суда об отсутствии причинно-следственной связи между преступными действиями обвиняемого и причиненными убытками.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года CSDD и Государственная полиция (VP) заявили об обнаружении несанкционированной попытки некоего лица получить доступ к регистру транспортных средств, а также о попытке вымогательства денег.

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции тогда начали уголовный процесс по части первой статьи 183, части третьей статьи 241 и части четвертой статьи 15 Уголовного закона — за попытку нарушения работы информационной системы и попытку вымогательства из корыстных побуждений.

Полиция тогда задержала Скурулса, который на несколько дней был помещен в изолятор временного содержания. Скурулс — радиоинженер и инженер-конструктор, который в свое время за одно из своих изобретений был удостоен престижной премии Вальтера Цапа Латвийской академии наук и Патентного ведомства Латвии.

Как сообщала газета "Latvijas Avīze", в октябре 2018 года Скурулс позвонил в CSDD, назвал свое имя и сообщил, что обнаружил возможную уязвимость авторизации в электронных услугах CSDD, связанных с Государственным регистром транспортных средств и их водителей.

Сотрудники CSDD, с которыми он разговаривал, несколько раз перенаправляли звонившего от одного специалиста к другому, пока Скурулс не попросил, чтобы с ним связался консультант, компетентный в этом вопросе и способный понять серьезность проблемы.

CSDD привлекла для консультаций и общения со Скурулсом юридическое лицо — ООО "WeAreDots". От имени компании со Скурулсом связался руководитель группы решений в области информационной безопасности Каспарс Лицис.

Когда CSDD все же отнеслась к предупреждению об уязвимости авторизации серьезно, параллельно была начата проверка безопасности регистра. Для этого были привлечены три сотрудника CSDD — программисты, которым впоследствии за сверхурочную работу выплатили 3074,52 евро.

После недели работы была обнаружена одна уязвимость, однако специалисты CSDD не знали, является ли она той самой, о которой предупреждал Скурулс. Как выяснилось позднее, это был другой дефект информационной системы CSDD, хотя в определенной степени похожий: в модуле единого входа существовала возможность авторизоваться под личностью другого человека.

Тем временем сотрудник "WeAreDots" Лицис продолжал общаться со Скурулсом. Изобретатель, у которого возникли подозрения относительно уязвимости системы авторизации CSDD, также потратил много часов работы на ее обнаружение. Поэтому Скурулс считал, что не обязан безвозмездно отдавать результаты своего труда, и хотел получить за свою услугу вознаграждение в размере 1000 евро.

После переговоров "WeAreDots" заключила договор с принадлежащей Скурулсу компанией "Acoustic Power LAB". В договоре было предусмотрено, что сначала Скурулс передаст Лицису все имеющиеся у него материалы об уязвимости авторизации, после чего "WeAreDots" проверит их и оценит, действительно ли в системе безопасности CSDD существует такая проблема.

Если бы наличие уязвимости подтвердилось, Лицис должен был сообщить об этом Скурулсу, чтобы тот от имени своей компании выставил счет на 1000 евро.

После того как обе стороны заключили договор и подписали его электронной подписью, Скурулс по электронной почте отправил Лицису информацию, раскрыв недостаток в механизме авторизации интернет-сайта "e-csdd.lv", который позволял получить несанкционированный доступ к действиям в системе.

Скурулс, как утверждалось, изучил принцип действия этой уязвимости, но сам ею не воспользовался. Поэтому обвинение в попытке нарушения работы системы, в которой его первоначально подозревали, Скурулсу предъявлено не было.

Изобретатель убежден, что если бы об этой уязвимости узнали лица с преступными намерениями, они могли бы не только получить всю информацию из баз данных CSDD, но и, например, перерегистрировать любое транспортное средство с одного человека на любого другого.

«Сотрудничество» закончилось тем, что в конце октября руководство CSDD обратилось с заявлением в Государственную полицию, которая начала уголовный процесс.

Как отмечала газета, положение Скурулса в этом деле осложнило то обстоятельство, что во время общения с сотрудниками CSDD он заявил: если они ничего не предпримут, он сообщит латвийской общественности о «дыре» в системе безопасности через средства массовой информации.

В сентябре 2021 года Резекненский суд признал Скурулса виновным и назначил ему штраф в размере 12 минимальных месячных заработных плат.

Потерпевшая сторона, то есть CSDD, считает, что изобретатель своей информацией об уязвимости авторизации причинил ей также существенный материальный ущерб в размере 3459,52 евро. Эта сумма складывалась из оплаты труда трех программистов CSDD, которые в течение недели так и не обнаружили «дыру в системе», а также выплат компании "WeAreDots" за консультации.

Обвиняемый обжаловал приговор суда первой инстанции в Латгальском окружном суде, который постановил признать его невиновным и оправдать.

С таким решением не согласился прокурор, обратившийся с кассационной жалобой в Верховный суд. Трое сенаторов постановили полностью отменить решение Латгальского окружного суда от 2 июня 2022 года и направить дело на новое рассмотрение в Латгальский окружной суд.

Латгальский окружной суд постановил оставить в силе приговор Резекненского суда, согласно которому Скурулс должен был заплатить штраф в размере 8400 евро, а также компенсировать CSDD 3459 евро.