Государственная полиция завершила расследование уголовного дела об умышленном поджоге автомобиля в Резекне. По версии следствия, преступлению предшествовал конфликт между владельцем машины и двумя мужчинами. Материалы в отношении подозреваемых переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

1 июля около 23.00 Государственная полиция получила сообщение о том, что на одной из автостоянок в Резекне горит легковой автомобиль Kia Sportage. Сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции незамедлительно начали уголовный процесс.

Следствие установило, что автомобиль был подожжен умышленно. В результате владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб примерно на 30 000 евро.

В ходе досудебного расследования и оперативных мероприятий полицейские установили предполагаемых виновников и задержали двух мужчин 1981 и 1983 годов рождения.

Как выяснили следователи, ранее между задержанными и владельцем автомобиля произошел конфликт. По версии полиции, именно после него последовал умышленный поджог машины.

Уголовный процесс был начат по части второй статьи 185 Уголовного закона Латвии — об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога либо иным общеопасным способом, а также если преступление совершено в крупном размере или по неосторожности повлекло смерть человека либо другие тяжкие последствия.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

Расследование уголовного дела завершено. 28 августа материалы в отношении двух человек были переданы в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование.

За восемь месяцев — 29 поджогов

Государственная полиция обращает внимание, что за первые восемь месяцев 2026 года в Латгальском региональном управлении зарегистрировано 29 случаев поджогов. Большинство из них раскрыто, а предполагаемые виновники установлены.

Объектами умышленных поджогов становятся не только автомобили, но также жилые дома, сараи, дачи и другое имущество.

По наблюдениям полиции, в Латгалии умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества путем поджога чаще всего связано с предшествовавшими конфликтами между людьми либо совершается из хулиганских побуждений. Встречаются также случаи, когда подобные преступления совершают люди с психическими расстройствами.

Полиция подчеркивает, что повреждение или уничтожение чужого имущества не может быть способом разрешения конфликта или мести. Такие действия способны причинить значительный материальный ущерб, создать угрозу безопасности окружающих и повлечь уголовную ответственность.

В конфликтных ситуациях жителей призывают искать мирные и законные способы решения проблемы, а при необходимости обращаться в компетентные учреждения или за другой помощью.

В данном случае предполагаемая месть после личного конфликта обернулась ущербом примерно в 30 тысяч евро и уголовным делом, по которому предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Теперь прокуратуре предстоит решить вопрос о дальнейшем уголовном преследовании двух подозреваемых.

Государственная полиция напоминает: ни один человек не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.