Согласно информации, которой располагает Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии, латвийский гражданин, подозреваемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России.

СГБ подтвердила, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями о причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига.

По информации, которой располагает служба, этот гражданин Латвии уже несколько лет постоянно проживает в России.

Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, VDD воздержалась от более подробных комментариев.

Как сообщал bb.lv, 4 августа в аэропорту Лейпцига, играющем важную роль в снабжении армии Украины, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Полиция использовала робота для обезвреживания взрывного устройства на дроне, найденном неподалёку от украинского грузового самолёта.

Предполагается, что второй беспилотник, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолётом логистической компании DHL. Позднее был обнаружен третий дрон, также оснащённый взрывчаткой.