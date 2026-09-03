Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Служба госбезопасноти сообщила подробности о гражданине Латвии, готовившем диверсию в Лейпциге 1 1102

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Служба госбезопасноти
ФОТО: СГБ

Согласно информации, которой располагает Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии, латвийский гражданин, подозреваемый в попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига, уже несколько лет постоянно проживает в России.

СГБ подтвердила, что сотрудничает с немецкими партнерскими службами и оказывает им необходимую поддержку в связи с подозрениями о причастности гражданина Латвии к попытке организовать диверсию в аэропорту Лейпцига.

По информации, которой располагает служба, этот гражданин Латвии уже несколько лет постоянно проживает в России.

Поскольку расследование инцидента в Германии продолжается, VDD воздержалась от более подробных комментариев.

Как сообщал bb.lv, 4 августа в аэропорту Лейпцига, играющем важную роль в снабжении армии Украины, был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. Полиция использовала робота для обезвреживания взрывного устройства на дроне, найденном неподалёку от украинского грузового самолёта.

Предполагается, что второй беспилотник, возможно, столкнулся с находившимся поблизости самолётом логистической компании DHL. Позднее был обнаружен третий дрон, также оснащённый взрывчаткой.

×
#Латвия #диверсия #беспилотники #Россия #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Горит автомобиль
Изображение к статье: лесная тропа
Изображение к статье: Мошенники
Изображение к статье: Закон, суд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Климатический феномен Эль-Ниньо
В мире
Изображение к статье: Мама с ребенком
Люблю!
Изображение к статье: Тайгер Вудс
Спорт
1
Изображение к статье: Ричард Гир
Люблю!
Изображение к статье: Гуманитарная помощь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Квартира
Люблю!
Изображение к статье: Климатический феномен Эль-Ниньо
В мире
Изображение к статье: Мама с ребенком
Люблю!
Изображение к статье: Тайгер Вудс
Спорт
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео