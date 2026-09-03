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Смертельное ДТП на Даугавпилсском шоссе: столкнулись грузовик и две легковые машины 2 925

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: breaking.lv

Серьезная авария произошла в четверг на Даугавпилсском шоссе (A6) между Икшкиле и Огре. В результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, еще двое получили травмы. Движение на месте происшествия полностью перекрыто.

Авария произошла на 31-м километре трассы A6. Как сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC), из-за ДТП движение по Даугавпилсскому шоссе возле Икшкиле оказалось заблокировано в обоих направлениях.

По предварительной информации Государственной полиции, столкнулись три транспортных средства — грузовой автомобиль и две легковые машины.

Судя по опубликованной фотографии с места происшествия, столкновение было сильным. Грузовик оказался за пределами проезжей части, легковые автомобили получили значительные повреждения, а по дороге разбросаны обломки.

Старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции Элина Приедите сообщила, что полиция получила вызов о ДТП на трассе A6 между Икшкиле и Огре.

По предварительным данным правоохранителей, два пассажира одного из автомобилей получили травмы, еще один пассажир погиб.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной полиции. Движение полностью перекрыто, а обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

Полиция пока располагает только предварительной информацией о смертельной аварии. Водителям, планирующим поездку по трассе A6 между Икшкиле и Огре, следует учитывать перекрытие дороги и выбирать альтернативный маршрут до восстановления движения.

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#ДТП #травмы #Огре
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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