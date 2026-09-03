Государственное агентство социального страхования (VSAA) предупреждает жителей Латвии о новой мошеннической схеме. Злоумышленники от имени агентства рассылают электронные письма с фальшивыми решениями о якобы назначенной разовой выплате для компенсации роста цен на энергоресурсы и инфляции в 2026 году. В VSAA подчеркивают: такой программы поддержки не существует.

В поддельном уведомлении утверждается, что VSAA якобы приняло решение о выплате государственной разовой компенсации в связи с ростом цен на энергоресурсы.

Чтобы получить обещанные деньги, адресату предлагают в течение трех рабочих дней подтвердить свой банковский счет или платежную карту, нажав кнопку «Подтвердить выплату» (Apstiprināt izmaksu).

В сообщении также утверждается, что после нажатия на кнопку получатель будет перенаправлен на страницу авторизации государственного портала Latvija.gov.lv.

Однако VSAA предупреждает: никакой подобной выплаты не существует, а агентство таких решений жителям не рассылало.

Кроме того, VSAA никогда не просит клиентов подтверждать получение денежных выплат таким способом. Адрес электронной почты и номер телефона, указанные в мошеннических сообщениях, также не являются контактными данными агентства.

По данным VSAA, мошенники намеренно используют название и визуальную идентичность государственного учреждения, чтобы вызвать доверие у получателей писем и убедить их раскрыть банковские данные.

Что нельзя делать

При получении подобного электронного письма VSAA призывает не переходить по содержащимся в нем ссылкам и не нажимать на кнопки.

Также ни в коем случае не следует вводить персональный код, данные для подключения к интернет-банку, коды аутентификации Smart-ID или сведения платежной карты.

Полученную таким образом информацию мошенники могут использовать для доступа к денежным средствам жителей.

VSAA рекомендует внимательно проверять адрес отправителя каждого подозрительного электронного письма и обращать внимание на другие признаки, которые могут свидетельствовать о мошенничестве.

В агентстве отмечают, что поддельные сообщения, распространяемые от имени VSAA, могут выглядеть весьма убедительно. Однако насторожить должны попытки заставить человека действовать как можно быстрее, предложения перейти по ссылке, а также требования ввести данные интернет-банка, коды Smart-ID или реквизиты банковской карты.

Если вам пришло сообщение от имени VSAA о «разовой энергетической помощи для компенсации инфляции в 2026 году», получать такую выплату и подтверждать банковский счет не нужно — это мошенническая рассылка. Не переходите по ссылкам и не передавайте банковские данные или коды авторизации.