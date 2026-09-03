Государственная полиция Латвии завершила масштабное расследование предполагаемого многолетнего мошенничества, связанного с услугами по оформлению неплатежеспособности физических лиц. По делу проходят три человека, один из которых — сертифицированный администратор неплатежеспособности. Потерпевшими признаны 57 человек, а причиненный им ущерб оценивается как минимум в 81,3 тысячи евро.

Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции завершили досудебное расследование по уголовному делу о предполагаемом длительном и систематическом мошенничестве, совершенном организованной группой при оказании физическим лицам услуг, связанных с началом и проведением процедуры неплатежеспособности. Дело также касается возможного отмывания денег в крупном размере.

В рамках уголовного процесса потерпевшими признаны 57 человек. По данным полиции, общий причиненный им материальный ущерб составляет не менее 81 303,59 евро.

Обещали помочь выбраться из долгов

В ходе расследования установлено, что люди, оказавшиеся в сложном финансовом положении, обращались в несколько связанных между собой компаний. Те предлагали услуги по вопросам процедуры неплатежеспособности физических лиц.

У клиентов создавалось впечатление, что с ними работают опытные специалисты, а сами компании обладают необходимой профессиональной компетенцией в сфере неплатежеспособности.

С клиентами заключали договоры на подготовку документов для начала процедуры неплатежеспособности. При этом предусматривалась регулярная оплата услуг на протяжении нескольких месяцев.

Однако собранная следствием информация свидетельствует, что финансовое положение клиентов и предоставленные ими документы не всегда оценивались должным образом. В результате могли своевременно не выявляться обстоятельства, способные помешать успешному завершению процедуры неплатежеспособности и освобождению человека от оставшихся обязательств.

Для нескольких клиентов процедура неплатежеспособности впоследствии была прекращена без списания обязательств. В итоге вместо ожидаемого решения финансовых проблем их материальное положение не улучшилось, а в отдельных случаях существенно ухудшилось.

Полиция подозревает трех человек

Собранные доказательства, по данным полиции, указывают на деятельность группы из трех человек, каждый из которых выполнял определенную роль.

Один из участников организовывал работу компаний, занимался финансовыми вопросами и рекламой, нанимал сотрудников, а в отдельных случаях непосредственно консультировал клиентов.

Второй преимущественно общался с клиентами, собирал сведения об их финансовом положении, давал указания относительно дальнейших действий и контролировал внесение платежей в пользу компании.

Третий фигурант являлся сертифицированным администратором неплатежеспособности. Он участвовал в общении с клиентами и подготовке документов, необходимых для проведения процедур.

По данным следствия, предполагаемая преступная деятельность продолжалась достаточно долго — с 2018 по 2024 год.

Почти 90 тысяч евро могли отмыть

Значительная часть расследования была посвящена анализу движения денежных средств.

Собранные полицией доказательства указывают на возможную легализацию средств преступного происхождения на сумму не менее 89 649,47 евро.

Часть этих денег, как установило следствие, была направлена на сделку, результатом которой должно было стать приобретение недвижимости.

Кроме того, полиция изучила другие финансовые операции, которые, предположительно, могли использоваться для создания видимости законного происхождения денежных средств.

Чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества преступного происхождения, а также потенциальную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания, покрытие процессуальных расходов и выплату компенсаций потерпевшим, в рамках уголовного дела наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства.

Следователи изучили большой объем документов

Во время досудебного расследования полиция собрала и проанализировала значительный массив доказательств. В него вошли показания потерпевших и свидетелей, документация о деятельности компаний, предоставленные клиентами документы, сведения о банковских счетах и другая финансовая информация, а также прочие материалы уголовного дела.

Все эти данные, подчеркивает полиция, оценивались как по отдельности, так и в их взаимосвязи.

Уголовный процесс квалифицирован по части третьей статьи 177 Уголовного закона Латвии — мошенничество, совершенное организованной группой.

В отношении одного из подозреваемых дело дополнительно квалифицировано по части третьей статьи 195 Уголовного закона — легализация денежных средств, полученных преступным путем, в крупном размере.

Дело передано прокуратуре

17 августа 2026 года сотрудники 2-го отделения 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления передали материалы уголовного дела в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование трех человек.

Подозреваемые — граждане Латвии 1966, 1990 и 1995 годов рождения. Ранее они в поле зрения полиции не попадали.

В отношении всех троих избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

По версии следствия, люди, уже находившиеся в тяжелом финансовом положении и рассчитывавшие с помощью процедуры неплатежеспособности выбраться из долгов, могли в итоге понести дополнительные убытки. Расследование охватывает предполагаемую деятельность на протяжении шести лет, десятки потерпевших, возможное отмывание почти 90 тысяч евро и операции с недвижимостью. Теперь оценку собранным полицией доказательствам предстоит дать прокуратуре.