Жители Суниши в Ропажском крае решили организовать добровольные вечерние патрули после нескольких тревожных случаев в лесу между Суниши и Муцениеки. Местных жителей особенно беспокоит безопасность женщин, которые вынуждены проходить через лес в сумерках и вечером.

За последние дни здесь несколько раз замечали группы незнакомых мужчин. В одном случае четверо мужчин быстрым шагом направились в сторону женщины с ребенком. В другом трое незнакомцев, увидев женщину, изменили направление и некоторое время следовали за ней по лесу.

Женщина не стала выяснять их намерения и направилась к другим людям, которых встретила неподалеку. При этом ни в одном из описанных случаев нападения или другого правонарушения не произошло. Нет и подтверждений того, что мужчины действительно собирались совершить преступление.

Несколько похожих эпизодов за короткое время, однако, заставили жителей почувствовать себя неуютно. Особенно тревожит ситуация тех, кто регулярно пользуется лесной дорогой вечером.

Обеспокоенность местных жителей уже довели до муниципальной полиции. Кроме того, они собираются обратиться в Государственную полицию и решили организовать собственные вечерние патрули.

Патрулировать планируют не для того, чтобы самостоятельно разбираться с подозрительными людьми, а чтобы увеличить присутствие жителей в районе. При необходимости они будут передавать информацию правоохранителям.

Начальник Центра оперативного управления муниципальной полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис подтвердил, что полиции известно о тревоге жителей. Однако официальных заявлений или звонков по поводу конкретных описанных случаев пока не поступало, поэтому подтвердить эту информацию правоохранители не могут.

При этом район Муцениеки и прилегающие территории, включая Суниши, уже около двух месяцев патрулируются в усиленном режиме. Полиция призывает жителей не распространять непроверенные слухи и при действительно подозрительных действиях сразу обращаться по номеру 112.