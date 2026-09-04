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«Крым в составе России» — появилась версия причины обысков в рижском магазине 1 2115

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: mnogoknig
ФОТО: LETA

В четверг и в ночь на пятницу Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыски на объектах, связанных с сетью книжных магазинов Mnogoknig, сообщал bb.lv. С чего бы это?

СГБ утверждает, что проведенные обыски не связаны с новыми правилами Кабинета министров, которые вступили в силу 1 сентября и предусматривают запрет на ввоз в Латвию из России книг.

Тогда что не так? Агентство ЛЕТА вспомнило, что летом далекого 2015 года появилась информация о продаже в магазинах Maxima глобусов, на которых Крымский полуостров был изображен в составе России.

Продажа этих глобусов была запрещена, но Центр защиты прав потребителей заявил, что штрафовать Maxima Latvija не следует.

Так вот, выяснилось у компании Kors N, у которой Maxima закупала глобусы с изображенным в составе России Крымом, и у магазинов Mnogoknig, которые обыскивали на этой неделе, один и тот же владелец.

Таким образом есть вероятность, что в ночь на пятницу в книжные магазины пришли по делу 9-летней давности. Впрочем, так ли это – доподлинно неизвестно. В интересах следствия СГБ в настоящее время более подробных комментариев не предоставляет.

Масла в огонь добавила глава латвийского МИД Байба Браже, которая накануне отлета в Ватикан на встречу с папой Римским, рассказала, как будет бороться с Пушкиным и Достоевским, запрещенными к ввозу в Латвию. Связано ли это с обысками – также неизвестно.

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#СГБ #Крым #Латвия #права потребителей #следствие #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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