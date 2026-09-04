Прокуратура Латвии потребовала приговорить к семи годам лишения свободы гражданина Германии и России Сергея Никитина, обвиняемого в сборе и передаче денег и имущества российским военнослужащим.

На заседании суда в пятницу прокурор Каспарс Кикутс заявил, что собранные по делу доказательства, по мнению обвинения, подтверждают предъявленные Никитину обвинения.

Около 20 поездок в Россию

По версии прокуратуры, с 18 ноября 2023 года по 1 сентября 2025 года Никитин примерно 20 раз пересекал латвийско-российскую границу через пункт пропуска Терехово на автомобиле с немецкими номерами. Утверждается, что он перевозил в Россию различные товары и деньги. Во время одной из поездок из России в Латвию его задержали сотрудники таможни.

Сам Никитин признал, что собирал и перевозил вещи в Россию, однако утверждает, что занимался гуманитарной помощью — поддерживал тяжелобольных людей, инвалидов и животных.

В изъятом у обвиняемого телефоне следователи обнаружили переписку, фотографии и видеозаписи, связанные со сбором и доставкой товаров в Россию.

В основном речь шла о медицинских принадлежностях, средствах гигиены и других подобных товарах. Однако среди передававшихся вещей, по данным обвинения, были также бинокли ночного видения. Никитин заявил в суде, что предназначались они для охотников.

Видео из военного госпиталя

Особое внимание прокуратуры привлекли видеозаписи, сделанные в военном госпитале № 1 в Белгороде. На них Никитин снимал доставленные им товары, а также людей в одежде, похожей на военную форму.

Обвиняемый ранее объяснял суду, что передавал вещи обычным людям, которые просто носили такую одежду, поскольку, по его словам, в России это является «модой».

На одном из видео мужчина по имени Виктор благодарит за доставленные товары и говорит, что они послужат «благополучию нашей родины». Он также благодарит тех, кто понимает, «за что мы боремся в этой специальной военной операции», отдельно выражает благодарность Никитину за очередную доставку гуманитарного груза в госпиталь и завершает обращение словами: «Победа будет за нами!»

Следователи обнаружили и другие похожие записи, на которых Никитин передает упаковки с различными товарами людям в форме. В отдельных случаях на одежде видны российская символика, георгиевские ленты и знак «Z».

Защита обвинения отвергает

Адвокат Никитина Янис Милтузис заявил, что в деле, по его мнению, не доказано финансирование обвиняемым российских вооруженных сил. Защита утверждает, что Никитин не мог знать, куда в конечном итоге попадали переданные им товары или деньги.

По словам адвоката, желание Никитина оказывать поддержку России объясняется наличием у него российского гражданства.

Защита также обратила внимание суда на то, что при пересечении границы перевозимые Никитиным товары неоднократно проверяли пограничники и таможенники и ранее не признавали их запрещенными.

Следующее заседание суда назначено на 2 октября в 13:00. Ожидается, что на нем Никитин выступит с последним словом.