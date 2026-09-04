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Организовал пребывание четырех иностранцев: гражданина Латвии задержали силовики 0 163

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ФОТО: Valsts robežsardze

В среду, 2 сентября, латвийские пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции задержали гражданина Латвии, подозреваемого в организации незаконного пребывания иностранцев в стране, сообщает Государственная пограничная охрана (Valsts robežsardze).

Сотрудники Управления уголовных расследований Госпогранохраны совместно с Даугавпилсским управлением и Государственной полицией провели специальные следственные мероприятия в рамках уголовного процесса.

По данным следствия, задержанный, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, сознательно организовал возможность незаконного пребывания на территории Латвии для четырех граждан третьих стран.

У четырех иностранцев не было действительных проездных документов, виз или видов на жительство. В соответствии с законом о Государственной пограничной охране им не позволили незаконно пересечь государственную границу и направили обратно в Беларусь.

Расследование продолжается. В интересах следствия более подробная информация пока не разглашается.

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#следствие #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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