В среду, 2 сентября, латвийские пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции задержали гражданина Латвии, подозреваемого в организации незаконного пребывания иностранцев в стране, сообщает Государственная пограничная охрана (Valsts robežsardze).

Сотрудники Управления уголовных расследований Госпогранохраны совместно с Даугавпилсским управлением и Государственной полицией провели специальные следственные мероприятия в рамках уголовного процесса.

По данным следствия, задержанный, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, сознательно организовал возможность незаконного пребывания на территории Латвии для четырех граждан третьих стран.

У четырех иностранцев не было действительных проездных документов, виз или видов на жительство. В соответствии с законом о Государственной пограничной охране им не позволили незаконно пересечь государственную границу и направили обратно в Беларусь.

Расследование продолжается. В интересах следствия более подробная информация пока не разглашается.