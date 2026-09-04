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Шестерых воспитанников детского сада «Riekstiņš» покусали собаки (Дополнено) 2 1595

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агрессивная собака
ФОТО: Unsplash

В пятницу во время прогулки воспитанников детского сада "Riekstiņš" в Царникаве шестерых детей покусали собаки.

В пятницу группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашу к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки.

Согласно предоставленной учреждением информации, в инциденте пострадали шесть детей, двое из которых госпитализированы. Пострадала также одна из сопровождавших детей педагогов, которая пыталась удержать собак, чтобы защитить детей.

Как рассказал агентству ЛЕТА мэр Адажского края Гатис Мигланс, на помощь группе детей поспешил водитель проезжавшего мимо автомобиля, который пытался защитить детей, сажая их на свою машину.

Мигланс сообщил, что двоим детям сделаны операции. Остальные пострадавшие отправились домой.

Помощнице воспитателя также не потребовалось серьезного медицинского вмешательства, после пережитого шока ей была оказана необходимая помощь.

Мигланс сообщил агентству ЛЕТА, что запросил отчеты о произошедшем у руководства детского сада и полиции самоуправления. По имеющейся в его распоряжении информации, сотрудники муниципальной полиции прибыли на место происшествия в течение трех минут.

В связи с произошедшим начато четыре процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших Служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст Государственной полиции.

О случившемся проинформирована Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), которая проведет проверку.

В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставляется информация о доступной психологической поддержке, социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям "Riekstiņš".

"Такое событие - тяжелое переживание как для детей и их семей, так и для педагогов, которые были на месте происшествия, поэтому важно своевременно обеспечить профессиональную помощь всем, кто в ней нуждается", - подчеркивают в самоуправлении.

Самоуправление сотрудничает с полицией, ПВС и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности.

После проведения полицией процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию ПВС.

В пятницу группа из 19 детей в сопровождении воспитательницы и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределы территории учебного заведения, следуя утвержденному маршруту. Во время прогулки со стороны улицы Лашу к группе детей приблизились две оставленные хозяевами без присмотра собаки.

Согласно предоставленной учреждением информации, в инциденте пострадали шесть детей, двое из которых госпитализированы. Пострадал также один из сопровождавших детей педагогов.

В связи с произошедшим начато четыре процесса об административном правонарушении. В самоуправлении поясняют, что информацию о госпитализированных пострадавших Служба неотложной медицинской помощи в установленном порядке передаст Государственной полиции.

О случившемся проинформирована Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), которая проведет проверку.

В самоуправлении подчеркивают, что в настоящее время главным приоритетом является здоровье, безопасность и эмоциональное благополучие детей. Родителям детей предоставляется информация о доступной психологической поддержке, социальная служба также связалась с кризисной командой, которая окажет необходимую психологическую поддержку педагогам и родителям "Riekstiņš".

"Такое событие - тяжелое переживание как для детей и их семей, так и для педагогов, которые были на месте происшествия, поэтому важно своевременно обеспечить профессиональную помощь всем, кто в ней нуждается", - подчеркивают в самоуправлении.

Самоуправление сотрудничает с полицией, ПВС и другими ответственными службами, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и принять решение о необходимых дальнейших мерах безопасности.

После проведения полицией процессуальных действий собаки были переданы владелице. Дальнейшая проверка собак входит в компетенцию ПВС.

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#происшествие #полиция #безопасность #собаки #детский сад
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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