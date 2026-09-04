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В книжных магазинах Mnogoknig прошли обыски 1 495

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: книжная полка
ФОТО: Unsplash

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии 3 сентября провела обыски на четырех объектах сети книжных магазинов Mnogoknig. Следственные действия проходят в рамках уголовного процесса о возможном нарушении санкций Европейского союза, ограничивающих ввоз в Латвию полиграфической продукции из России и Беларуси.

В частности, сотрудники СГБ прибыли в крупнейший магазин сети на улице Августа Деглава в Риге. На время проведения следственных действий торговая точка была закрыта для посетителей, а на двери появилось объявление о том, что магазин не работает «по техническим причинам».

Подробности уголовного процесса в СГБ пока не раскрывают, объясняя это интересами следствия.

С 1 сентября в Латвии действует запрет на ввоз для последующей продажи ряда товаров российского и белорусского происхождения. Ограничения распространяются в том числе на книги, газеты и другую печатную продукцию.

Mnogoknig представляет собой международную сеть книжных магазинов и интернет-магазин, предлагающий литературу на русском, английском, украинском и других языках. Компания работает более 25 лет.

Помимо книг, в ассортимент сети входят более 2500 настольных игр, канцелярские товары, карты Таро, детские игрушки, аксессуары, товары для творчества и хобби, а также праздничная продукция.

Компания сотрудничает более чем с 300 издательствами. В продаже представлены детская и взрослая литература, книги по психологии и бизнесу, комиксы, манга, учебники и другая продукция.

Магазины Mnogoknig работают в Латвии, Литве, Эстонии, Германии и на Кипре, а интернет-заказы компания отправляет практически по всему миру.

Сегодня Bb.lv уже писал о том, как глава МИД Латвии собирается бороться с литературой на русском языке в Латвии.

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#СГБ #санкции #Латвия #поиск #литература #Беларусь #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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