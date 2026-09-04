В Латвии полиция спасла 96-летнего мужчину, заблудившегося в лесу

В Айзкраукльском крае полиция разыскала 96-летнего мужчину, который заблудился в лесу и не смог самостоятельно найти дорогу домой, сообщили в Государственной полиции.

29 августа незадолго до 18:00 в полицию поступило сообщение о пропаже жителя Айвиекстской волости 1930 года рождения. Около 16:30 мужчина вышел из дома и не вернулся. Родственники несколько часов пытались найти его самостоятельно, однако поиски не дали результата.

Ситуацию осложняло то, что мужчина ушел без мобильного телефона. Кроме того, неподалеку находится болотистая местность, а после недавней бури в лесу осталось много поваленных и сломанных деревьев, затрудняющих передвижение.

К поискам приступили сотрудники полиции. Они обследовали лес пешком, а для осмотра территории с воздуха использовали дрон.

Незадолго до 20:00 пропавшего обнаружили примерно в двух километрах от его дома. Мужчина сидел возле дерева рядом с сильно заболоченным участком. Выяснилось, что он не пострадал, однако заблудился и уже не мог самостоятельно выбраться из леса.

Государственная полиция призывает жителей внимательнее относиться к собственной безопасности и не оставаться равнодушными к близким и окружающим. Даже обычная прогулка по лесу может обернуться чрезвычайной ситуацией.