В Лиепае задержан сотрудник Государственной полиции, которого подозревают в управлении автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его выдохе обнаружили 2,05 промилле алкоголя, сообщает Госполиция.

Инцидент произошел вечером 3 сентября около 19:30 на улице Зирню. Полиция получила автоматический сигнал от системы eCall автомобиля о возможном дорожно-транспортном происшествии.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили автомобиль Škoda. Имущество третьих лиц повреждено не было. Рядом с машиной находился мужчина, который первоначально отказывался сотрудничать с полицейскими.

Выяснилось, что это сотрудник Государственной полиции, находившийся в тот момент вне службы. Проверка на алкоголь показала 2,05 промилле.

Мужчину задержали и доставили в изолятор временного содержания. Начат уголовный процесс по факту управления транспортным средством под воздействием алкоголя. Материалы дела будут переданы по подследственности Бюро внутренней безопасности.

Задержанный работает в одном из подразделений Главного управления полиции общественного порядка и выполняет служебные обязанности в Лиепае и Южно-Курземском крае. Škoda, фигурирующая в происшествии, является его личным автомобилем.

При этом история получила продолжение уже на уровне руководства. Госполиция сообщила, что в последнее время в этом же подразделении были выявлены и другие нарушения. В связи с этим начата служебная проверка и принято решение перевести руководителя подразделения на более низкую должность.

Руководство Государственной полиции заявило, что подобные действия сотрудников не будут терпеть и нарушители понесут ответственность.