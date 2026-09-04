В ближайшее время в Непал будут отправлены образцы ДНК родственников всех 33 путешественников из Латвии, которые числятся пропавшими без вести после масштабного стихийного бедствия. Об этом сообщила директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Латвии Эдите Медне.

По ее словам, спасателям наконец удалось добраться до пограничного пункта на севере Непала. Надежда найти выживших сохраняется.

«Надежда по-прежнему есть, поскольку остаются так называемые воздушные карманы, которые спасатели интенсивно обследуют, чтобы понять, есть ли там выжившие», — рассказала Медне.

Непальская сторона сообщила, что дополнительная помощь непосредственно в проведении спасательных работ сейчас не требуется — на месте работают уже более 20 000 спасателей. Однако необходимо специальное оборудование, позволяющее обследовать происходящее внутри тоннелей.

Государственная полиция Латвии подтвердила Министерству иностранных дел, что родственники всех 33 пропавших уже предоставили образцы ДНК. Их планируют как можно быстрее отправить в Непал для проведения необходимых исследований и идентификации.

Латвийская сторона также обсуждала возможность получить записи камер наблюдения на границе. Однако, по имеющейся информации, сохранились данные только с двух камер, хотя всего на пограничном пункте их было 27.

Стихийное бедствие произошло 26 августа. Обрушение ледника вызвало мощный поток льда, воды и грязи из ледникового озера, приведший к масштабным разрушениям в Непале и Китае.

По состоянию на 3 сентября подтверждена гибель 1252 человек, еще 4216 числятся пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра бедствия находилась большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько латвийских путешественников находились в зоне бедствия в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.

МИД Латвии известно о трех жителях страны, находившихся в регионе и не пострадавших в результате наводнения и оползней. Еще 33 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.