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В Пардаугаве у торговца нелегальными сигаретами нашли почти миллион сигарет и 133 тысячи евро 0 591

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сигареты
ФОТО: Valsts policija

В конце августа полиция задержала в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс ранее судимого мужчину, подозреваемого в торговле нелегальными сигаретами. В принадлежавших ему автомобилях обнаружили 847 800 сигарет и 133 430 евро наличными, сообщает Государственная полиция.

Мужчину 1966 года рождения полицейские заметили 24 августа, когда он перекладывал коробки из одного автомобиля в другой. На просьбу показать содержимое коробок мужчина признался, что в них находятся табачные изделия без латвийских акцизных марок.

В ходе расследования полиция провела восемь обысков. В шести автомобилях подозреваемого обнаружили сигареты различных марок — часть с белорусскими акцизными марками, часть без акцизных марок.

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Фото: Valsts policija.

По информации полиции, мужчина продавал нелегальные сигареты частным лицам в Риге. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

По делу начат уголовный процесс за хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Изъятые сигареты после завершения необходимых процессуальных действий планируется уничтожить. На обнаруженные 133 430 евро наложен арест как на предположительно полученные преступным путем средства. В ходе расследования также будет решаться вопрос об аресте автомобилей.

Полиция напоминает, что лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

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#полиция #контрабанда #преступность #уголовный процесс #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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