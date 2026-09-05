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Истребитель рухнул на глазах у тысяч зрителей: трагедия на авиашоу в Греции 0 354

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Греции во время крупного авиашоу Athens Flying Week разбился истребитель F-4 Phantom греческих ВВС.

В Греции во время крупного авиашоу Athens Flying Week разбился истребитель F-4 Phantom греческих ВВС. Оба пилота, находившиеся на борту, погибли.

Как сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на греческую общественную телерадиокомпанию ERT, катастрофа произошла 5 сентября около 15:00 по местному времени на авиабазе Танагра, примерно в 60 километрах к северу от Афин. За показательными полетами наблюдали тысячи зрителей. Среди публики пострадавших нет.

Самолет продержался в воздухе три минуты

Показательная программа только началась. F-4 Phantom находился в воздухе около трех минут, когда зрители заметили, что истребитель внезапно начал терять высоту.

Момент катастрофы попал на видео. Самолет рухнул на землю, после чего произошел взрыв. От удара истребитель развалился на две части, а на месте падения возникли два очага сильного пожара. Над районом поднялись густые клубы черного дыма.

По информации ERT, незадолго до полета самолет был полностью заправлен топливом, что осложнило тушение и проведение спасательной операции.

Для борьбы с огнем были привлечены более 80 пожарных, а также 11 пожарных самолетов и вертолетов.

Судьба пилотов некоторое время оставалась неизвестной

Сразу после катастрофы информации о судьбе двух членов экипажа не было. Спасатели не могли быстро добраться до обломков из-за масштабного пожара.

Позднее во время поисковой операции были обнаружены тела обоих пилотов. Их гибель подтвердили греческие власти.

После катастрофы организаторы немедленно прекратили авиашоу. Athens Flying Week проводится ежегодно и позиционируется организаторами как крупнейшее авиационное шоу в Юго-Восточной Европе.

Причины падения F-4 Phantom пока не установлены. Обстоятельства катастрофы предстоит выяснить специалистам греческих ВВС.

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#Греция #трагедия #авиакатастрофа
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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