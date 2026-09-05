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Как организовать отвод подозрительного судьи в суде Латвии 2 673

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
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«Сужусь с работодателем по поводу незаконного увольнения. После последнего процесса (который был в очередной раз перенесен) у меня сложилось впечатление, что судья явно симпатизирует работодателю. И это при том, что все говорят, что Закон о труде охраняет права работника!

Вопрос: если на следующем процессе будет тот же самый судья, могу ли я ему дать отвод? Как это правильно сделать юридически? Если я напишу заявление, чтобы мое дело в следующий раз рассматривал другой судья, этого будет достаточно, или надо что-то еще?»

Отвечает председатель Латвийского Объединения юристов Рихард Бунка:

– В Латвии основания для отвода судьи установлены Гражданским процессуальным законом. Например, судья не может рассматривать дело, если он лично заинтересован в его исходе, является родственником одной из сторон, ранее участвовал в этом деле в другом процессуальном качестве либо имеются другие обстоятельства, которые объективно могут вызвать сомнения в его беспристрастности.

При этом субъективное впечатление, что судья «симпатизирует» работодателю, не является достаточным основанием для отвода. Если же у участника процесса имеются конкретные факты, которые могут свидетельствовать о возможной необъективности судьи, он вправе заявить мотивированный отвод. Такое заявление подается в письменной или устной форме до начала рассмотрения дела по существу. Если основание для отвода стало известно позже, его следует заявить незамедлительно после того, как эти обстоятельства стали известны.

Важно понимать, что простого заявления с просьбой передать дело другому судье недостаточно. В заявлении необходимо указать конкретные причины – почему именно они вызывают объективные сомнения в беспристрастности судьи. Решение по вопросу об отводе принимается в порядке, установленном законом.

Если же отвод будет заявлен только потому, что стороне не нравятся процессуальные решения судьи или создается впечатление, что он относится к одной из сторон более благожелательно, такой отвод, скорее всего, удовлетворен не будет.

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#суд #Латвия
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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