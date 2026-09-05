Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В музеях впервые отработают спасение экспонатов 0 323

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвакуация экспонатов в музее

ИИ

В Таллинне пройдут крупные учения в области охраны культурного наследия Ars Longa, в ходе которых Художественный музей Эстонии и Департамент охраны памятников старины впервые отработают эвакуацию самых ценных музейных экспонатов страны.

Сценарий учений, которые пройдут с 7 по 10 сентября, основан на ситуации, в которой Эстонии предстоит противостоять невоенным атакам враждебного государства. Совместно с Министерством культуры и партнерами будут проверены как порядок действий в такой ситуации, так и управленческие возможности.

В первые три дня учений подготовительные работы к эвакуации пройдут в филиалах Художественного музея Эстонии — Kumu и Нигулисте, а на четвертый день будет отработана непосредственная эвакуация предметов. В действительности ни один экспонат перемещать не будут: вместо этого будут транспортироваться упакованные в ящики муляжи и мешки с песком, соответствующие реальному весу и размеру музейных ценностей.

«Изменчивая обстановка и необходимость быть готовыми к кризисам — это реальность. Культурные ценности тоже не защищены от трагических событий, а ущерб от их утраты может быть невосполнимым. Поэтому превентивные меры имеют ключевое значение. Нынешние учения — это первый подобный опыт для всех сторон, в ходе которого будут проверены навыки управления, сотрудничества и принятия решений, необходимые для сохранения нашей общей идентичности и памяти на века», — отметила главный организатор учений, руководитель отдела кризисной готовности Департамента охраны памятников старины Кадри Таэль.

×
#учения #эвакуация #безопасность #музеи
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Агрессивная собака
Изображение к статье: mnogoknig
Изображение к статье: Тест на алкоголь
Изображение к статье: Нелегальные мигранты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Натали Портман
Lifenews
Изображение к статье: Евгений Плющенко
Lifenews
Изображение к статье: Танки
В мире
Изображение к статье: Огород
Lifenews
Изображение к статье: Конопляное масло
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Сентябрь в Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Натали Портман
Lifenews
Изображение к статье: Евгений Плющенко
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео