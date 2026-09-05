Сценарий учений, которые пройдут с 7 по 10 сентября, основан на ситуации, в которой Эстонии предстоит противостоять невоенным атакам враждебного государства. Совместно с Министерством культуры и партнерами будут проверены как порядок действий в такой ситуации, так и управленческие возможности.

В первые три дня учений подготовительные работы к эвакуации пройдут в филиалах Художественного музея Эстонии — Kumu и Нигулисте, а на четвертый день будет отработана непосредственная эвакуация предметов. В действительности ни один экспонат перемещать не будут: вместо этого будут транспортироваться упакованные в ящики муляжи и мешки с песком, соответствующие реальному весу и размеру музейных ценностей.

«Изменчивая обстановка и необходимость быть готовыми к кризисам — это реальность. Культурные ценности тоже не защищены от трагических событий, а ущерб от их утраты может быть невосполнимым. Поэтому превентивные меры имеют ключевое значение. Нынешние учения — это первый подобный опыт для всех сторон, в ходе которого будут проверены навыки управления, сотрудничества и принятия решений, необходимые для сохранения нашей общей идентичности и памяти на века», — отметила главный организатор учений, руководитель отдела кризисной готовности Департамента охраны памятников старины Кадри Таэль.