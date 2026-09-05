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В Риге пропала 13-летняя Елизавета Дудник: полиция просит помощи 2 2273

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Розыск

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Елизавету Дудник 2013 года рождения. Девочка ушла из дома в Риге днем 4 сентября и до сих пор не вернулась.

По данным полиции, в пятницу, 4 сентября, около 14:00 Елизавета вышла из дома по адресу Андромедас гатве, 5B, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост девочки — около 150 сантиметров, волосы рыжего цвета, длиной до плеч. В момент исчезновения она была одета в темно-серые джинсы, черную куртку и спортивную обувь.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию пропавшей и сообщить любую информацию о ее возможном местонахождении.

Всех, кто видел Елизавету или знает, где она может находиться, просят незамедлительно звонить по номеру 112.

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#Рига #полиция #помощь #поиск #безопасность #информация #дети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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