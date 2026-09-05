Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Елизавету Дудник 2013 года рождения. Девочка ушла из дома в Риге днем 4 сентября и до сих пор не вернулась.

По данным полиции, в пятницу, 4 сентября, около 14:00 Елизавета вышла из дома по адресу Андромедас гатве, 5B, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост девочки — около 150 сантиметров, волосы рыжего цвета, длиной до плеч. В момент исчезновения она была одета в темно-серые джинсы, черную куртку и спортивную обувь.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию пропавшей и сообщить любую информацию о ее возможном местонахождении.

Всех, кто видел Елизавету или знает, где она может находиться, просят незамедлительно звонить по номеру 112.