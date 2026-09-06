Тяжелая дорожная катастрофа произошла на острове Фогу в Кабо-Верде. Автобус, перевозивший школьников и подростков, съехал с горной дороги и рухнул примерно с 30-метровой высоты в каменистое ущелье. По последним данным, погибли не менее 25 человек, еще 18 получили травмы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в субботу, 5 сентября, на горной дороге между населенными пунктами Шан-даш-Калдейраш (Chã das Caldeiras) и Кампанаш-ди-Сима (Campanas de Cima) на вулканическом острове Фогу. Автобус возвращался с поездки, в нем находились преимущественно дети и подростки. Среди погибших оказался и водитель.

По информации муниципальных властей, машина на сложном горном участке сошла с дороги и сорвалась вниз. Автобус оказался в труднодоступной каменистой местности, из-за чего спасателям было непросто добраться до пострадавших.

Причина аварии пока не установлена. Полиция начала расследование.

Среди госпитализированных есть дети. По данным Lusa, четверо пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Трагедия потрясла небольшой остров. Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш назвал произошедшее «большой катастрофой» и выразил соболезнования семьям погибших. Президент, премьер-министр и министр здравоохранения намерены прибыть на Фогу.

В районе Сан-Филипе объявлен двухдневный траур.