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Она рассказывала о преступниках с экрана — теперь сама приговорена к смерти 0 499

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Египетская телеведущая Сара Халифа
ФОТО: Instagram

Египетская телеведущая Сара Халифа, известная программой о преступлениях и безопасности, сама оказалась в центре одного из самых громких уголовных процессов страны. Каирский суд приговорил ее и еще 11 человек к смертной казни через повешение по делу о производстве и сбыте синтетических наркотиков, передает NOS.

Саре Халифе 39 лет. Она получила известность благодаря программе Mission Impossible, в которой рассказывала о преступлениях и вопросах безопасности. Кроме телевидения, Халифа занимается бизнесом: ей принадлежит клиника косметической хирургии и компания, организующая мероприятия.

По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу, которая ввозила из-за границы сырье для производства синтетических наркотиков, изготавливала запрещенные вещества и затем занималась их распространением.

В ходе расследования правоохранители изъяли более 750 килограммов наркотиков и компонентов для их изготовления. Были обнаружены также две квартиры, которые, как утверждает обвинение, использовались в качестве подпольных лабораторий. Кроме того, у фигурантов нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Всего по делу проходили 28 человек. Помимо 12 смертных приговоров, еще девять обвиняемых получили пожизненное заключение, семерых суд оправдал.

«Я никогда даже не курила»

Сама Халифа категорически отрицает причастность к наркобизнесу.

На одном из судебных заседаний она утверждала, что впервые увидела наркотики только после задержания, когда ее фотографировали рядом с ними в помещении управления по борьбе с наркотиками.

После оглашения приговора телеведущая вновь заявила о своей невиновности. По данным австралийского ABC, она эмоционально сказала в суде, что никогда в жизни даже не курила сигарет.

Обвинение, однако, ссылалось не только на результаты обысков. В материалах дела фигурируют показания примерно 20 свидетелей, а также цифровые доказательства — переписка, фотографии и видеозаписи, которые, по версии прокуратуры, подтверждают деятельность группы.

Египетские СМИ также сообщали, что Халифа якобы финансировала часть деятельности группы и выезжала за границу для встреч с предполагаемыми организаторами схемы.

Приговор сначала отправили муфтию

Формально смертные приговоры были вынесены еще в августе, однако окончательно суд подтвердил их 5 сентября.

Дело в том, что по египетскому законодательству перед утверждением смертной казни суд должен запросить религиозное заключение великого муфтия Египта. Его мнение носит консультативный характер и не является обязательным для судьи, однако сама процедура необходима.

Теперь защита Халифы и остальных осужденных может обжаловать решение в Кассационном суде Египта. Поэтому приговор пока не является окончательным.

Есть у истории и еще один поворот. В рамках отдельного дела Халифа и несколько других фигурантов получили по пять лет лишения свободы за похищение и нападение на молодого человека.

Египет остается одной из стран, где смертная казнь применяется не только за убийства и терроризм, но и за особо тяжкие преступления, связанные с наркотиками. По данным Египетской комиссии по правам и свободам, в 2025 году в стране было вынесено 541 смертное решение.

История Халифы особенно привлекла внимание именно из-за ее публичного образа: женщина, годами рассказывавшая телезрителям о преступниках и криминальных расследованиях, теперь сама рискует оказаться на скамье смертников.

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#бизнес #преступность #Египет #смертная казнь #судебный процесс #преступления #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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