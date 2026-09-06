Стали известны новые обстоятельства нападения двух собак на воспитанников детского сада Riekstiņš в Царникаве. Незадолго до происшествия владелец животных сообщил муниципальной полиции, что два маламута сбежали с территории частного дома. Найти их до нападения на детей не успели, сообщает TV3 Ziņas.

В пятницу группа из 19 воспитанников детского сада отправилась на прогулку по заранее согласованному маршруту. На детей напали две собаки. Педагоги и оказавшиеся рядом прохожие пытались защитить малышей — некоторых детей поднимали и сажали на автомобиль, чтобы животные не могли до них добраться.

В результате пострадали шестеро детей и одна из воспитательниц. Двоим детям потребовалось хирургическое вмешательство.

После нападения детей приютила в своем доме местная жительница Анита. По ее словам, некоторые дети были в крови, к тому же начался дождь. В доме они дождались медиков, которые осмотрели всех воспитанников. Женщина особо отметила действия педагогов, которые до последнего защищали детей. Одна из воспитательниц настолько была занята спасением малышей, что первоначально даже не заметила, что сама получила укус в ногу.

В детском саду заявили, что после случившегося правила безопасности будут пересмотрены. До принятия дальнейших решений прогулки воспитанников за пределами территории учреждения отменены.

Заведующая детским садом Байба Гайдамовича поблагодарила педагогов, которые рисковали собой ради детей, и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления. Вместе с самоуправлением руководство учреждения намерено определить дополнительные меры безопасности.

Местные жители утверждают, что ранее этих собак в окрестностях не замечали, хотя их владельцы им известны. Как именно животные покинули частную территорию, пока точно не установлено.

Председатель Адажской краевой думы Гатис Мигланс сообщил, что связался с Министерством земледелия, которому подчиняется Продовольственно-ветеринарная служба (PVD). Именно PVD предстоит оценить степень опасности собак. Мигланс призвал ответственные службы принять меры как можно быстрее, не дожидаясь понедельника.

По его словам, случаи с бесконтрольно гуляющими собаками в крае происходят редко. Он предположил, что животные могли выбраться через открытую калитку или перепрыгнуть через забор, однако точная причина их побега пока неизвестна.

Жители Царникавы считают, что ответственность за произошедшее должен нести владелец животных. Некоторые выступают за самые жесткие меры в отношении напавших собак, тогда как другие отмечают, что проблема оставленных без присмотра животных встречается и в других населенных пунктах.

В понедельник самоуправление намерено обсудить дополнительные меры, которые могли бы предотвратить подобные происшествия. В частности, рассматривается возможность обеспечить детские сады ультразвуковыми устройствами для отпугивания собак.