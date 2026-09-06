«Кому в Латвии по закону необходимо предъявлять документы, удостоверяющие личность? А кому можно не показывать? И что будет, если, например, полицейский потребует документ, а его с собой нет? Читатель bb.lv»

Отвечает Эрик ТРЕЛЬ, доктор юридических наук:

– Документ, удостоверяющий личность (паспорт и/или ID-карту), в Латвии иметь при себе постоянно необязательно. В случае необходимости сотрудники правоохранительных структур имеют возможность установить личность человека, получая информацию из баз данных.

Помимо Государственной полиции, проводить проверки личности также могут сотрудники других государственных учреждений (в определённых условиях): например, сотрудники Государственной пограничной охраны – в пограничной зоне, задействованные службы – во время чрезвычайной ситуации и др.

Важно отметить, что проверка личности – это не цель, а средство. Иными словами, если совершено правонарушение, сотрудник полиции имеет полномочия установить личность человека, совершившего правонарушение, а также получить данные возможных свидетелей.