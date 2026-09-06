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Скотч оказался последним аргументом: как усмиряли пассажира American Airlines» 0 7

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пассажир рейса American Airlines из Далласа в Ньюарк устроил такой дебош в воздухе, что его пришлось буквально примотать к креслу скотчем.

Пассажир рейса American Airlines из Далласа в Ньюарк устроил такой дебош в воздухе, что его пришлось буквально примотать к креслу скотчем. Самолет в итоге изменил маршрут и совершил незапланированную посадку в Балтиморе.

Инцидент произошел вечером 3 сентября на рейсе AA618. Как сообщает TMZ, мужчина сначала громко кричал, говорил сидевшему рядом пассажиру об Иисусе и аде, а затем начал выкрикивать расистские и гомофобные оскорбления. Когда темнокожая бортпроводница попыталась его успокоить, агрессия переключилась и на нее.

Позднее полиция установила личность нарушителя. Им оказался 67-летний житель Аризоны Артур Лундин. Очевидцы предположили, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения: он говорил невнятно и вел себя неадекватно. Однако официально причина его поведения пока не установлена.

Словесным конфликтом дело не ограничилось. По рассказам пассажиров, мужчина ударил по ноутбуку соседа, а затем схватил его за горло. Когда на помощь бросилась другая пассажирка, досталось и ей.

Тогда в ситуацию вмешались другие находившиеся на борту мужчины. Среди них был бывший сотрудник правоохранительных органов Хуан Мехиа. Вместе с еще одним пассажиром он помог экипажу удержать дебошира.

Сначала мужчине попытались связать руки пластиковыми стяжками. Но тот продолжал сопротивляться, кричал и, по словам Мехиа, даже укусил его за руку.

В конце концов бортпроводники принесли широкий скотч. Лундина усадили в кресло и основательно примотали к нему липкой лентой, зафиксировав туловище и голову. В таком виде он оставался до посадки.

Командир самолета тем временем принял решение изменить маршрут. Вместо Ньюарка лайнер направился в международный аэропорт Балтимор/Вашингтон.

Там самолет уже встречала полиция. Сотрудники правоохранительных органов поднялись на борт и сняли нарушителя с рейса. Мужчину также осмотрели медики из-за полученной им во время потасовки травмы.

После удаления дебошира самолет смог продолжить полет в Ньюарк.

Как сообщает ABC News, полиция транспортного управления Мэриленда предъявила Лундину обвинения в нападении второй степени и нарушении общественного порядка. После первоначального судебного разбирательства его отпустили с обязательством явиться в суд.

Однако этим дело может не закончиться. Произошедшим заинтересовались ФБР и Федеральное управление гражданской авиации США. Следователям предстоит определить, имеются ли основания для предъявления федеральных обвинений за действия пассажира во время полета.

American Airlines подтвердила инцидент. В авиакомпании заявили, что не терпят насилия на борту и поблагодарили членов экипажа за действия в сложной ситуации.

Есть у этой истории и еще одна неприятная деталь. Как пишет The New York Times, после потасовки кресло и пространство вокруг него оказались испачканы кровью. После посадки уборочной бригаде понадобилось около часа, чтобы привести салон в порядок.

А пассажиры, которые помогли экипажу обезвредить дебошира, после всей этой истории вернулись на свои места и продолжили путешествие в Ньюарк.

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#полиция #насилие #арест
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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