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Грузовой самолет Boeing Amazon протаранил автомобили в Майами: пять человек погибли 0 416

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грузовой Boeing 767, выполнявший рейс для Amazon, после посадки в Международном аэропорту Майами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Грузовой Boeing 767, выполнявший рейс для Amazon, после посадки в Международном аэропорту Майами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пересек дорогу и врезался в несколько автомобилей. В результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек, еще пять получили травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в воскресенье, 6 сентября, около 14:00 по местному времени. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что речь идет о грузовом Boeing 767-300 авиакомпании 21 Air, выполнявшем рейс 7598. Самолет прибыл в Майами из Сан-Хуана в Пуэрто-Рико. После приземления лайнер не смог остановиться в пределах полосы.

Самолет пересек проходящую возле аэропорта дорогу, задел несколько автомобилей и остановился за пределами рабочей зоны аэропорта. На месте возник пожар, над самолетом поднялся густой черный дым.

Спасательная операция оказалась сложной. На место направили более 60 подразделений пожарно-спасательной службы Майами-Дейд — около 200 сотрудников. Пилот и второй пилот некоторое время оставались заблокированными в кабине, спасателям также пришлось извлекать людей из поврежденных автомобилей.

Дополнительную опасность представлял продолжавший работать двигатель самолета. Спасателям пришлось его заглушить, после чего они смогли безопаснее приблизиться к лайнеру. Одновременно специалисты ликвидировали утечку топлива.

По последним данным, подтверждены пять погибших и пять пострадавших. Власти пока не раскрыли личности погибших и не уточнили, находились ли они на борту самолета или в автомобилях, оказавшихся на пути Boeing.

После аварии работа Международного аэропорта Майами была временно практически парализована: закрывались взлетно-посадочные полосы и вводился запрет на вылеты и посадки. Позднее аэропорт начал постепенно восстанавливать работу.

Причина происшествия пока не установлена. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и FAA начали расследование. Следователям предстоит, в частности, установить, где именно самолет коснулся полосы, с какой скоростью двигался и могли ли погодные условия сыграть роль в аварии.

Amazon заявила, что потрясена случившимся, выразила соболезнования семьям погибших и сообщила о сотрудничестве со следствием. Самолет принадлежал к сети Prime Air, но эксплуатировался грузовой авиакомпанией 21 Air.

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#Boeing #пожар #amazon #авиакатастрофа
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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