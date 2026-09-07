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Конфликт после застолья закончился судом: за удар метлой назначили приличный штраф 1 327

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: метла и грабли
ФОТО: LETA

Рижский районный суд вынес приговор по делу о бытовом конфликте, во время которого женщина ударила другую женщину металлическим черенком от метлы. Помимо пробационного надзора, осужденная должна выплатить потерпевшей около 2 тыс. евро компенсации.

Рижский районный суд признал виновной женщину, которая во время конфликта нанесла другой женщине удар металлическим черенком от метлы. Суд квалифицировал ее действия как умышленное причинение легких телесных повреждений, пишет tv3.lv.

Согласно материалам дела, инцидент произошел по одному из адресов в окрестностях Риги. Во время ссоры обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и как минимум один раз ударила потерпевшую по голове.

В результате удара женщина получила ушибленно-рваную рану в области лба. Суд пришел к выводу, что травмы относятся к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья.

За совершенное преступление суд назначил женщине пробационный надзор сроком на один год и один месяц.

Кроме уголовного наказания, суд обязал осужденную компенсировать причиненный ущерб. Потерпевшая должна получить 59,24 евро в качестве возмещения материального ущерба и 1940,76 евро — в качестве компенсации морального вреда.

Общая сумма выплат составляет 2 000 евро. Согласно решению суда, деньги необходимо перечислить в течение 30 дней после вступления приговора в законную силу.

Подобные дела регулярно рассматриваются латвийскими судами, а состояние алкогольного опьянения нередко становится одним из факторов бытовых конфликтов, заканчивающихся уголовной ответственностью и выплатой компенсаций пострадавшим.

Приговор еще должен вступить в законную силу, после чего осужденная будет обязана выполнить как назначенное наказание, так и решение суда о выплате компенсации.

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#алкоголь #компенсация #женщины #ущерб #судебный процесс #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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