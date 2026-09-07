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Полиция не догнала — помог аллигатор: чем закончилась погоня в США 0 207

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В погоню неожиданно включился аллигатор

ChatGPT

Необычным образом закончилась полицейская погоня в американском штате Луизиана. Подозреваемый в вождении в нетрезвом состоянии попытался скрыться от правоохранителей в болоте, однако там его обнаружил и атаковал аллигатор. История произошла в июне 2026 года.

Сначала автомобиль, потом — бегство в болото

Все началось после сообщений об автомобиле Toyota, который опасно двигался по межштатной автомагистрали I-10. По данным полиции, машина врезалась в бетонное ограждение и получила повреждение колеса, после чего ее удалось остановить на трассе I-310.

За рулем, как сообщали местные СМИ, находился 40-летний Виктор Ривас из города Монтз. Вместо того чтобы остаться возле автомобиля, мужчина, по версии полиции, бросился бежать и скрылся в расположенной неподалеку болотистой местности.

Позднее полицейские вновь заметили Риваса возле дороги. Но когда правоохранители приблизились, мужчина снова направился в болото.

В погоню неожиданно включился аллигатор

Именно там ситуация приняла совершенно неожиданный оборот.

На записи с нагрудной камеры полицейского видно, как к находившемуся в воде мужчине быстро приближается аллигатор. Рептилия атаковала беглеца и, по имеющимся данным, травмировала ему обе руки.

Но даже после встречи с аллигатором мужчина не сдался. Он продолжил скрываться от полиции.

В конце концов правоохранители обнаружили его при помощи беспилотника. Полицейским пришлось дождаться, пока подозреваемый выйдет из зарослей, после чего его задержали.

Аллигатор не остановил — полиция остановила

После задержания Риваса доставили в больницу. Медики оказали ему помощь, после чего мужчину выписали.

Ему предъявили обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения и сопротивлении сотруднику полиции. Кроме того, власти получили ордера по делу о ДТП и неосторожном управлении автомобилем, связанным с предыдущей аварией.

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История быстро разошлась по социальным сетям. Офис шерифа прихода Сент-Чарльз даже опубликовал созданную искусственным интеллектом шуточную картинку, на которой аллигатор в полицейской форме получает награду «Заместитель шерифа года».

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#полиция #алкоголь #социальные сети #арест
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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