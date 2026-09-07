За последние трое суток латвийские пограничники предотвратили 48 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. С начала года число таких случаев уже превысило 10,6 тысячи.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что за последние три дня на границе с Беларусью были предотвращены 48 попыток незаконного пересечения государственной границы.

По данным ведомства, с начала 2026 года пограничники уже не допустили 10 625 подобных попыток.

Эти показатели свидетельствуют, что давление на восточную границу Латвии сохраняется. Именно поэтому правительство ранее продлило режим усиленной охраны латвийско-белорусской границы до конца нынешнего года.

Особый режим действует в Лудзе и нескольких волостях Лудзенского края, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

В отдельных случаях власти все же допускают въезд в страну по гуманитарным причинам. Однако такие решения принимаются индивидуально. В прошлом году по гуманитарным основаниям в Латвию были допущены 31 человек.

Для сравнения, за весь 2025 год Государственная пограничная охрана предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения границы. В 2024 году таких случаев было 5388.

Таким образом, уже сейчас количество предотвращенных попыток в 2026 году приблизилось к показателю всего прошлого года, что говорит о сохранении высокой нагрузки на пограничные службы.