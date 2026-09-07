Десять человек погибли в результате мощного взрыва пиротехники возле церкви в мексиканском городе Темаскальсинго, расположенном примерно в 150 километрах к северо-западу от Мехико. Десятки людей получили травмы, среди пострадавших есть дети.

Трагедия произошла вечером в субботу во время религиозного праздника в честь покровителя города. В этот момент возле церкви собралось множество людей, ожидавших начала праздничного фейерверка.

По предварительным данным, взорвался запас пиротехники, хранившийся в помещении рядом с церковью. Взрыв оказался настолько сильным, что обрушилась стена здания. Это осложнило работу спасателей и стало причиной дополнительных травм.

Очевидцы рассказывают, что взрыв прогремел внезапно неподалеку от места, где священник проводил мессу. Началась паника: люди пытались как можно быстрее покинуть территорию, толкали друг друга, некоторые падали и получали травмы в давке.

По меньшей мере 64 человека были доставлены в больницы. У пострадавших диагностированы ожоги, переломы и травмы, полученные в результате падения обломков. Несколько человек из-за тяжелого состояния перевезли в специализированные медицинские центры.

Спасательные службы продолжают выяснять обстоятельства трагедии. В частности, предстоит установить, почему пиротехника сдетонировала и соблюдались ли правила ее хранения во время массового мероприятия.