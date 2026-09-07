Сегодня министр внутренних дел Янис Домбрава в социальных сетях поведал факты, о которых ему доложило руководство Госполиции.

"Полиция сообщила, что в пятницу в Елгаве задержан гражданин Узбекистана, совершивший во внутреннем дворе развратные действия в отношении малолетнего. До этого провел целенаправленную связь с ребенком и хранит по месту жительства, возможно, наркотические вещества. Лицо пребывает в Латвии в качестве вспомогательного работника с долгосрочной визой.

Госполиция действовала активно, чтобы расследовать это дело и выяснить: это отдельный случай возможной педофилии со стороны гражданина третьей страны, совершило ли лицо другие аналогичные преступления, причастен ли более широкий круг лиц? В системе внутренних дел не будет толерантности к иностранцам, которые совершают преступления. Такие лица являются угрозой обществу, а не экономическим вкладом", - написал Домбрава на своей страничке в facebook.