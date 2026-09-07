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Шесть пассажиров без документов: в Мадонском крае задержали перевозчицу нелегалов 2 166

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автомобиль с мигрантами
ФОТО: Valsts policija

Поездка на Lexus по Мадонскому краю закончилась задержанием: за рулем автомобиля находилась негражданка Латвии, а в салоне — шесть человек, ранее незаконно пересекших белорусско-латвийскую границу. Теперь женщине грозит уголовная ответственность, причем наказание по таким делам может достигать десяти лет лишения свободы.

Попробую сделать подачу более газетной, живой и цепляющей, но без желтизны и искажения фактов. Официальный источник подтверждает задержание негражданки Латвии с шестью людьми в Lexus и приводит статистику — 138 уголовных процессов против 107 человек в этом году. ([Valsts robežsardze][1])

В субботу, 5 сентября, пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции в ходе оперативных мероприятий остановили в Мадонском крае автомобиль Lexus.

За рулем находилась негражданка Латвии. При проверке машины выяснилось, что она везла шесть человек без действительных проездных документов, виз или видов на жительство. Как установили пограничники, все шестеро ранее незаконно пересекли границу между Беларусью и Латвией.

В отношении перевозчицы начат уголовный процесс по части 3 статьи 285¹ Уголовного закона — за обеспечение возможности незаконного пребывания в Латвии большого числа лиц, то есть более пяти человек.

Шесть находившихся в автомобиле иностранцев были остановлены от незаконного пересечения государственной границы в соответствии со статьей 4 Закона о Государственной пограничной охране.

Перевозчиков становится все больше

Задержание произошло на фоне продолжающейся на восточной границе операции VILKATIS, которая стартовала 11 августа. Пограничная охрана называет ее скоординированным ответом Латвии на гибридную угрозу — инструментализированную нелегальную миграцию со стороны Беларуси.

Цель операции — значительно сократить число случаев незаконного пересечения восточной границы и не допустить их в дальнейшем.

Масштаб проблемы виден по статистике. Только в этом году Государственная пограничная охрана начала 138 уголовных процессов в связи с незаконным перемещением людей или обеспечением возможности их незаконного пребывания в Латвии. Из них 54 дела выделены из ранее начатых уголовных процессов. В общей сложности фигурантами стали 107 человек.

Причем условными наказаниями такие дела заканчиваются далеко не всегда. Пограничники приводят примеры: по одному делу человек получил четыре года и шесть месяцев тюрьмы, по другому — шесть лет и один месяц.

За поездку можно получить до десяти лет

Государственная пограничная охрана отдельно предупреждает жителей Латвии: соглашаясь забрать людей после незаконного пересечения границы и перевезти их дальше по Латвии или территории Евросоюза, водитель рискует сам стать фигурантом уголовного дела.

За незаконное перемещение людей через государственную границу и другие преступления, связанные с нелегальной миграцией, закон предусматривает от двух до десяти лет лишения свободы. Возможны также конфискация имущества и пробационный надзор сроком до трех лет.

Поэтому предложение «просто подвезти» незнакомых людей от восточной границы может обернуться не легким заработком, а реальным тюремным сроком. Пограничники призывают не соглашаться на участие в подобных перевозках — независимо от обещанного вознаграждения.

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#Латвия #миграция #восточная граница #Беларусь #нелегалы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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