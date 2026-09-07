В Елгаве полиция задержала 39-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего. Инцидент произошел вечером 4 сентября на детской площадке на улице Loka maģistrāle.

Сообщение поступило в полицию около 20:19. Прибывшие сотрудники обнаружили предполагаемого злоумышленника на территории детской площадки и в 20:40 задержали его.

Во время неотложных следственных действий по месту жительства мужчины были обнаружены вещества, предположительно являющиеся наркотическими. Они направлены на экспертизу.

Возбужден уголовный процесс по части 4 статьи 160 Уголовного закона Латвии. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с пробационным надзором сроком до пяти лет.

6 сентября мужчина был официально признан подозреваемым, суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

Следствие продолжается. Госполиция подчеркивает, что лицо не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.