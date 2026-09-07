Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Елгаве гражданина Узбекистана арестовали по подозрению в сексуальных действиях в отношении ребенка 0 204

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арест

В Елгаве полиция задержала 39-летнего гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего. Инцидент произошел вечером 4 сентября на детской площадке на улице Loka maģistrāle.

Сообщение поступило в полицию около 20:19. Прибывшие сотрудники обнаружили предполагаемого злоумышленника на территории детской площадки и в 20:40 задержали его.

Во время неотложных следственных действий по месту жительства мужчины были обнаружены вещества, предположительно являющиеся наркотическими. Они направлены на экспертизу.

Возбужден уголовный процесс по части 4 статьи 160 Уголовного закона Латвии. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с пробационным надзором сроком до пяти лет.

6 сентября мужчина был официально признан подозреваемым, суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

Следствие продолжается. Госполиция подчеркивает, что лицо не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

×
#суд #криминал #Узбекистан #задержание #дети #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пограничник
Изображение к статье: Грузовой Boeing 767, выполнявший рейс для Amazon, после посадки в Международном аэропорту Майами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Иконка видео
Изображение к статье: Десять человек погибли в результате мощного взрыва пиротехники возле церкви в мексиканском городе Темаскальсинго
Изображение к статье: Египетская телеведущая Сара Халифа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: свеча
Наша Латвия
Изображение к статье: Роберт Блейдс с семьей
Люблю!
Изображение к статье: Месси и Роналду
Спорт
Изображение к статье: Медведь
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вкусно замариновать курицу: несколько вариантов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Остановят пассажирские перевозки в Россию и Беларусь
Бизнес
3
Изображение к статье: свеча
Наша Латвия
Изображение к статье: Роберт Блейдс с семьей
Люблю!
Изображение к статье: Месси и Роналду
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео