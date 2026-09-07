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«Вам посылка от соцслужбы»: рижан предупредили о новой схеме мошенников 1 1497

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посылка от соцслужбы

ChatGPT

Неизвестные звонят от имени Рижской социальной службы и пытаются выманить персональный код и адрес. В муниципалитете предупреждают: никаких посылок курьерами соцслужба не отправляет.

Рижская социальная служба предупреждает жителей о подозрительных звонках и электронных письмах от ее имени. В учреждение уже обратились несколько человек, столкнувшихся с возможными мошенниками.

Один из жителей рассказал, что ему позвонил человек, представившийся сотрудником, связанным с Рижской социальной службой. Звонивший сообщил, что соцслужба якобы отправила адресату посылку с курьером.

Для «подтверждения получения» человека попросили назвать персональный код и адрес места жительства. Более того, звонивший предупредил: если получатель откажется принять посылку, ее отправят на хранение, за которое впоследствии придется платить.

Однако рижанина насторожило то, что он вообще не является клиентом социальной службы.

В Рижской социальной службе подчеркивают: учреждение не пользуется услугами курьеров для доставки посылок и никогда не просит по телефону сообщать персональный код, адрес или другие конфиденциальные данные для подтверждения получения отправления.

Официальные письма и документы соцслужба отправляет через Latvijas pasts, а общение с клиентами ведется с соблюдением требований по защите персональных данных.

Жителей призывают настороженно относиться к неожиданным звонкам, SMS и электронным письмам. Если собеседник пытается получить персональный код, банковские реквизиты, пароли или другие конфиденциальные сведения, передавать их нельзя.

Не следует также подтверждать свою личность только на основании телефонного звонка или электронного письма.

Если звонок вызывает сомнения, рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно связаться с Рижской социальной службой по официальным каналам связи.

О возможной попытке мошенничества следует сообщить Государственной полиции по номеру 110.

Проверить информацию непосредственно в муниципалитете можно по единому информационному телефону Риги 1201, телефону Департамента благосостояния 67 105 048 или электронной почте [email protected].

Рижская социальная служба призывает жителей сообщать и о других подобных случаях, чтобы предупредить возможных жертв мошенников.

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#Рига #мошенничество #мошенники #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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