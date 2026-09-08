Во вторник, 8 сентября, серьезное ДТП произошло на Таллинском шоссе в Салацгриве. Столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадали два человека, обоих доставили в больницу. Движение на месте аварии полностью перекрыто.

8 сентября в Салацгриве произошло серьезное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Из-за аварии движение по Таллинскому шоссе сначала было полностью перекрыто в обоих направлениях.

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Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла около 11:40 в Салацгриве на Таллинском шоссе — на участке, который в черте города называется улицей Пернавас.

Столкнулись два грузовых автомобиля. Сразу после аварии движение было полностью заблокировано в обоих направлениях. Позднее проезд удалось восстановить по одной полосе.

В результате ДТП пострадали два человека. Их доставили в медицинское учреждение.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что спасателям пришлось высвобождать обоих пострадавших из автомобилей, после чего их передали медикам.

Кроме того, после столкновения произошла утечка дизельного топлива и газа. Спасатели остановили утечку и продолжают работать на месте происшествия.

Сейчас специалисты приводят в порядок проезжую часть. Водителям, следующим по Таллинскому шоссе через Салацгриву, следует учитывать возможные задержки.