В Екабпилсском крае пограничники и полиция задержали гражданина Польши, подозреваемого в незаконной перевозке мигрантов. После остановки автомобиля несколько пассажиров попытались скрыться, часть из них удалось найти с помощью служебной собаки и дрона.

В Екабпилсском крае сотрудники Государственной пограничной охраны совместно с Государственной полицией задержали гражданина Польши, которого подозревают в перевозке нелегальных мигрантов.

Инцидент произошел в Абельской волости, где полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz. Сразу после остановки несколько находившихся в машине человек выбежали из автомобиля и скрылись в лесу.

Для их поиска были привлечены кинолог со служебной собакой и беспилотник. По предварительной информации, скрыться пытались шесть человек, однако обнаружить удалось троих.

Проверка показала, что задержанные иностранцы не имели действительных проездных документов, виз или видов на жительство. По данным пограничной службы, ранее они незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу.

После задержания мигрантов доставили обратно к границе с Беларусью в соответствии с действующим порядком.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной перевозке людей.

Этот случай произошел на фоне продолжающейся операции «Vilkatis» (Оборотень), которая проводится с 11 августа для усиления контроля на восточной границе Латвии и противодействия нелегальной миграции.

По данным Государственной пограничной охраны, с начала года возбуждено 140 уголовных дел в отношении 108 человек, подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов или содействии их незаконному пребыванию в Латвии.

За последние сутки пограничники также предотвратили 21 попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Всего с начала года таких случаев зарегистрировано 10 646.

Таким образом, случаи незаконной перевозки мигрантов продолжают фиксироваться не только в приграничной зоне, но и глубже на территории страны, что остается одним из направлений работы правоохранительных органов.