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Под Саласпилсом Audi столкнулся с грузовиком: 73-летний водитель в критически тяжелом состоянии 0 1297

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

На Рижской окружной дороге возле Саласпилса произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Водитель Audi получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В понедельник около полудня на Рижской окружной дороге недалеко от Саласпилса столкнулись легковой автомобиль Audi и грузовик, перевозивший строительный мусор. В результате аварии тяжелые травмы получил 73-летний водитель легкового автомобиля, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По предварительной информации Государственной полиции, водитель Audi выехал на главную дорогу, не убедившись в безопасности маневра, и оказался на пути грузовика.

На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, включая специализированную врачебную бригаду, а также сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы. Чтобы освободить пострадавшего, спасателям пришлось вскрывать деформированные двери автомобиля.

Водитель грузовика Денис рассказал, что избежать столкновения не смог.

«Он просто быстро выскочил и почти остановился прямо перед моей машиной. Я ничего не успел. Все произошло очень быстро», — сказал он.

После удара Audi отбросило в кювет. Легковой автомобиль получил наиболее серьезные повреждения со стороны водителя — кузов оказался сильно деформирован, а двери были заблокированы.

На асфальте остались следы экстренного торможения длиной около 20 метров, однако этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить столкновение.

По словам очевидцев, помощь пострадавшему начали оказывать практически сразу.

«Сзади ехала скорая помощь. Медики сразу подбежали, но не могли вытащить водителя, потому что двери заклинило», — рассказал очевидец.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что мужчина получил политравму — множественные тяжелые повреждения различных частей тела.

«На месте помощь пострадавшему одновременно оказывали две бригады, одна из которых была специализированной врачебной. После оказания помощи мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение в сопровождении врача», — сообщила представитель службы Инга Витола.

По данным полиции, обзор дороги на этом участке был хорошим. Что именно стало причиной ошибки 73-летнего водителя и почему он не заметил приближавшийся грузовик, предстоит установить в ходе расследования.

Авария вновь напоминает о том, насколько опасными могут быть ошибки при выезде на главную дорогу, особенно на участках с интенсивным движением тяжелого транспорта.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять сотрудники Государственной полиции, а пострадавший остается под наблюдением врачей в критически тяжелом состоянии.

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#ДТП #Саласпилс #скорая помощь #audi
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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